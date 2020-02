“Además estamos, como todos los años a esta altura, todavía con precios nuevos y salarios viejos. Hasta que no lleguen las paritarias y mejoren en algún nivel los ingresos reales, un proceso que en los últimos años se retrasó hasta mayo en muchos ramos, no vamos a poder ver un repunte pleno . Y mucho va a depender de lo que pase con la macro, renegociación de la deuda y estabilidad en general, porque no hay nada que correlacione tanto con el consumo como el dólar, cuando el dólar salta los consumidores se retraen ”, concluyó Oliveto.