Más allá de eventuales tareas vinculadas con la política y el mundo judicial, el ex jefe de Gabinete, ex ministro del Interior, ex Senador Nacional, ex ministro de Producción (en la presidencia interina de Eduardo Duhalde), ex secretario general de la gobernación bonaerense, ex intendente de Quilmes y –el año pasado- precandidato a Concejal de Pinamar, tendrá el desafío de avanzar uno de los proyectos que el kirchnerismo anunció con bombos y platillos pero que nunca estuvo siquiera cerca de concretar.