Por si la crítica no quedaba clara, Pelegrina remarcó: “No se le puede seguir pidiendo más esfuerzo a la ciudadanía. Hace décadas y décadas que lo único que se le pide a la gente es sacrificio, mientras el gasto público no deja de aumentar y de empeorar su calidad. Los argentinos tenemos cada vez menos capacidad de ahorro interno, y un país que no tiene ahorro o que está obligado a tenerlo afuera porque no tiene moneda, tampoco tiene inversión. Ya no alcanza con gestos o amagues o pequeña cosmética. La contribución de la política debe ser seria, profunda y comprometida”.