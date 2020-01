La decisión del reperfilamiento pasará a la historia como uno de los errores más grandes en materia de política económica de nuestra historia. No son pocas las veces a lo largo de la historia argentina que ante una corrida cambiaria un gobierno decide restringir el acceso al mercado de cambios con el objetivo de preservar los dólares necesarios para pagar la deuda. Lo que nunca se vio es a un gobierno decidiendo no pagar la deuda para evitar restringir el acceso al mercado de cambios. Lo peor de todo es que Cambiemos terminó con los dos males: no pagando la deuda e implementando el cepo más rígido de nuestra historia. Tratando de salvar una bandera política (la “salida del cepo”), Cambiemos puso a la economía argentina en una de sus peores crisis de deuda de la historia, con una deuda que, además, no fue heredada, sino emitida por el mismo gobierno que al cabo de 3 años se dio cuenta “repentinamente” que resultaba impagable.