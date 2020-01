Creo que Mujica es una persona sin filtro y que, desgraciadamente, muchas de sus ideas deberían ser filtradas. Es un error lo que dijo, no es correcto. Primero, no toda la gente que tiene plata es cagadora. En el libro trato de combatir esta idea, de que quién ganó plata es porque cagó a alguien. La educación tiene que ser para la riqueza y no para el resentimiento o la envidia. La gente que gana plata y que es rica no lo es porque hay pobres: todos podríamos ser más ricos, el problema no es la riqueza si no la pobreza. El problema no es la desigualdad, es la pobreza.