De todos modos, el Gobierno parece ir por la senda trazada por Marcó del Pont. “Alberto se pelea con la fiebre. En vez de atacar el origen de la enfermedad, ataca el síntoma”, opina Gabriel Camaño, director de la consultora Eco Ledesma . Para el economista, no existe ninguna chance de que el set de restricciones que impone la nueva ley tenga éxito en ese sentido sin políticas fiscales y monetarias prudentes. “En caso de lo que sean –agrega-, la gente vuelve al peso, ya ha pasado. Pero la realidad es que no se sabe nada de la política integral: cuánto de lo que se gana por un lado se va a perder por el otro. Con la ley mostraron el martillo pero no dijeron cómo lo van a usar”, dijo el consultor.