Eso sí: en la misma sesión que ya concluyó se confirmó que no serán afectados inicialmente por la suspensión de la movilidad previsional que venía imperando a las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro cobrados por ex presidentes, jueces de la Corte Suprema y magistrados y funcionarios del Poder Judicial y los mismísimos legisladores . Aunque todavía no se sabe si no hay más beneficiados por las exclusiones. Faltaría que el gobierno lo aclare.