Según precisaron, el Gobierno no les adelantó nuevas medidas y la sensación con la que se fueron los industriales es que todavía no tienen un programa macroeconómico. “No se habló de dólar, ni de tasas, nada macro”, dijeron fuentes de la entidad, en donde hoy se realizó la última reunión de Junta Directiva del año pero no se analizaron las medidas en profundidad. De todas formas, los empresarios recibieron el paquete como “muy duras”, señaló un dirigente.