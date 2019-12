En tanto, el flamante presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, sostuvo, “es increíble que del sector que más recursos le da al Estado no no tenga pleno reconocimiento. Se sigue viendo al campo como una fuente de recursos fiscales; no se toma conciencia del lugar que ocupa en el país. Hasta el momento no tuvimos ningún contacto con el ministro Luis Basterra. Nos tendrían que recibir para intercambiar cómo se sigue para adelante. Es fundamental que nos escuchen".