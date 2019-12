“Siempre le tuve un gran respeto. Seguramente hay ideas políticas que no compartimos, pero a mí lo que me interesa es producir y desarrollar el país. Creo que él piensa lo mismo, aunque para llegar podemos usar caminos distintos. Evidentemente, lo que se hizo en el gobierno anterior generó los grandes problemas del área energética que tenemos hoy, que tampoco pudieron resolverse durante el gobierno de Macri . Era imposible resolverlos con el gradualismo. Yo no puedo querer manejar la inflación, que es lo peor que nos ocurre y lo que la gente está más sensibilizada, si todos los meses tengo que aumentar las tarifas. Eso se hizo mal, el gradualismo no sirvió, detalló.