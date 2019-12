"Son cosas que finalmente un Presidente decide a último momento. Sí me da la impresión que se ha recurrido a un hombre que además del conocimiento técnico cuenta con un fuerte compromiso político, fundamentalmente con lo que fue la propuesta del kirchnerismo. Basterra tiene por delante un enorme desafío porque, por un lado, conoce la problemática absolutamente, y por otro lado, me imagino que tendrá que respaldar las decisiones económicas del nuevo gobierno que todavía no están claras, pero que en todo caso pueden llegar a impactar en el desarrollo de las actividades agropecuarias", agregó el legislador.