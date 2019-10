“El tipo de cambio libre y flotante fue un error y no vuelve mas. Esto empalma con más control de cambios o con otro régimen cambiario”, auguró. Y fue muy contundente sobre la necesidad de que el próximo Gobierno no siga recurriendo al endeudamiento. “Ha sido muy malo que a la Argentina se le haya abierto tan rápido la posibililidad de endeudarse por tanta plata porque no sabemos tomar dos copas de vino. Vas a la botella y terminás así. La clase política y la sociedad van a tener que acompañar como mínimo con equilibrio fiscal y sabiendo que la deuda no la podés usar en gasto corriente. No tiene ni pie ni cabeza”, agregó.