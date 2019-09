“La Argentina tiene que quedar con un control de cambios como los de los años 2003, 2004 y 2005, que no generaban muchos efectos colaterales. Es una economía donde no ahorramos en pesos, no por un problema cultural sino por un problema económico porque siempre que ahorramos en pesos nos va mal. Es un problema estructural y la ayudita es tener un control de cambios, pero uno que no te genera más problemas”, explicó.