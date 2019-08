Antes, los enviados del FMI deben repasar los números de la economía, verificar el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias, y elevar su informe al directorio del Fondo. Usualmente este proceso demora algunas semanas. Si bien hoy Lacunza dijo que el Gobierno tiene los fondos para pagar los anuncios de "alivio" de la semana pasada y que esas erogaciones no impactarán en la meta del "déficit cero", no son pocos los que creen que esa idea no se alcanzará. Además del desgaste, ese podría haber sido también el motivo de la salida de Dujovne. Técnicos y funcionarios mirarán los números para ver si es verdad o no.