– Si la opción es Cristina, sí. De todas formas, me parece que en una democracia estable y consolidada, es bueno que haya opciones. Me parece que en esta situación, los empresarios necesitamos estabilidad de largo plazo, entender que va a haber instituciones que no van a cambiar y formas de hacer las cosas que no van a cambiar para darle estabilidad y menos volatilidad a la situación económica. Como empresario, cuando tomamos decisiones de inversión, las tomamos en contextos que ya son riesgosos de por sí. Necesitamos que el contexto nos ayude a disminuir esas volatilidades. Si nosotros hoy tenemos dudas sobre si vamos a ser capitalistas o no, si vamos a tener una justicia dentro del sistema republicano o no, eso genera una incertidumbre que es mala para la toma de decisiones.