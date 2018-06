6. No alcanzaron algunas señales positivas. La recalificación como mercado emergente impulsó a las acciones hasta 15% el último jueves, pero la recuperación no duró casi nada. Luego se intensificaron las ventas. Una de las lecturas que predominó es que el MSCI devolvió a la Argentina a la categoría de emergente tras nueve años, pero que no fue un respaldo a la política económica ni mucho menos. En realidad ,se premió que el Gobierno haya tomado medidas que buscan eliminar cualquier posibilidad de volver al control de capitales, como fue en su momento el cepo cambiario. Pero ni siquiera informes como el de Morgan Stanley que calculó un "upside" de 42% en dólares en un año para las acciones logró revivir el mercado.