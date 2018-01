Por esta razón, los economistas están fascinados con entender el desarrollo del intercambio porque según sus afirmaciones, el hombre debe haber comprendido en algún momento (nunca se especifica exactamente cuándo) que especializarse en una tarea era una mejor opción a seguir con una economía de subsistencia donde uno resultaba ser "jack of all trades, master of none" ("un aprendiz de todo, maestro de nada").