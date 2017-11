No hubo necesidad de levantar la copa y brindar por la victoria. No hubo necesidad porque no hubo tiempo. No hubo tiempo porque pasó todo muy rápido. En menos de 48 horas, una serie de reuniones impulsadas por el gobernador de Mendoza provocaron que Alfredo Cornejo se ganara el cariño de todos los bodegueros de la provincia: por sus gestiones, el Gobierno dio marcha atrás con el impuesto interno a los vinos que planteó en la reforma tributaria.