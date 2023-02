Independiente apartó del plantel a una de sus figuras porque no renovó su contrato: el comunicado del club

Sergio Barreto fue el capitán del equipo en la derrota ante Platense

Sergio Barreto protagonizó la novela del último mercado de pases entre Independiente y Boca Juniors, que pretendía al defensor central, pero el Xeneize nunca se estiró a los números pretendidos por el Rojo. El cierre del libro permitido para realizar transferencias finalizó una historia que tuvo una segunda parte porque la institución de Avellaneda aún no logró llegar a un acuerdo por la renovación de su contrato y tomó una dura determinación con su futuro.

El entrenador, Leandro Stillitano, le comunicó este jueves al defensor que será apartado del plantel profesional hasta que no renueve el contrato con fecha de caducidad para el 31 de diciembre de 2023. La dirigencia ya mantuvo reuniones con su representante, Adrián Palma, pero aún no llegaron a un acuerdo económico para la extensión de la estadía de un jugador que fue capitán del equipo en la primera derrota del campeonato ante Platense como local. La entidad, a cargo de Fabián Doman, lanzó un comunicado para aclarar cómo procederán en las siguientes renovaciones.

“La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente ha tomado la decisión de fijar un plazo límite de negociaciones con aquellos futbolistas que tengan que renovar su vínculo con la institución durante el corriente año”, señala el escrito difundido por el club de Avellaneda, que agrega: “Aquellos jugadores con los que no se pueda arribar a un acuerdo beneficioso para ambas partes que deriven en la extensión del vínculo contractual que lo une a la institución, no serán tenidos en cuenta para integrar la formación del primer equipo. Consideramos que esta medida es necesaria para resguardar el patrimonio del club y seguiremos trabajando para que Independiente vuelva a ser una entidad seria y confiable”.

El comunicado de Independiente que reflejó la decisión tomada con Sergio Barreto

Los desacuerdos contractuales suceden después de que Independiente haya rechazado USD 1.900.000 por el 50% de su ficha. El Xeneize estaba dispuesto a condonar una vieja deuda por el pase de Pablo Pérez de USD 450.000 por lo que la transacción se podría haber cerrado en un potencial de USD 2.350.000 por el mismo porcentaje del pase. Esos montos estaban muy lejos de lo buscado por Independiente, ya que pidió una cifra cercana a los USD 4.000.000. A pesar de que se intentó cerrar la operación en torno a un número menor, nunca se concretó.

El defensor de 23 años realizó la pretemporada con el resto de sus compañeros y hasta fue titular en el primer partido amistoso de este año en lo que fue una igualdad sin goles ante Boca Juniors. También fue titular en la victoria contra Talleres en Córdoba, mientras que portó la capitanía en el último duelo por la expulsión de Iván Marcone ante la T. El hombre surgido de sus inferiores registró 1 gol y 4 asistencias en 107 partidos con esta camiseta.

Este marco de situación no es exclusivo de Barreto porque se podría repetir la metodología con Rodrigo Chila Márquez, Tomás Pozzo y Braian Chaco Martínez. Atentos al antecedente de Alan Soñora, juvenil que jugó hasta fin de año y se marchó sin un acuerdo por su renovación, la dirigencia podría marginar a estos tres jugadores, que también finalizan sus acuerdos a fin de 2023.

A pesar de que aún no hubo charlas para tantear sus intenciones, los primeros dos casos destacan por sobre el último porque ambos han sido titulares en los primeros dos partidos del campeonato doméstico. El Chila encontró continuidad de la mano del nuevo técnico, al igual que Pozzo. En la vereda opuesta, el Chaco dejó atrás el préstamo en Aldosivi y regresó a Avellaneda, donde fue suplente en las primeras jornadas de la Liga Profesional. De cara al inicio de las conversaciones, estos jovenes están apercibidos porque, de no llegar a un acuerdo, serán apartados del plantel y no tendrán actividad profesional por casi un año.

