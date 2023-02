Sin Lionel Messi, el PSG sumó una nueva derrota en la previa de su partido ante el Bayern en la Champions League

Un Paris Saint Germain con bajas y un duro compromiso ante el Bayern Múnich en el horizonte ha sufrido un duro revés su visita al en el Estadio Luis II, donde cayó por 3-1 ante AS Mónaco en el marco de la Fecha 23 de la Ligue 1. Sin Lionel Messi, ausente por lesión, el equipo parisino sumó un segundo tropiezo en fila antes de disputar la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Wissam Ben Yedder fue la gran figura y autor de un doblete ante el líder del campeonato francés, que redondea una semana decepcionante. El cuadro de Christophe Galtier viene de quedar eliminado en la Copa de Francia, donde fue superado por el Olympique Marsella, y ahora sumó otro traspié. Son dos derrotas y un empate en sus cinco últimos encuentros las que registra el puntero del fútbol francés.

Galtier no pudo contar ni con Kylian Mbappé ni con Leo Messi. Tampoco con Marco Verratti. Dejó en el banquillo, además, a Sergio Ramos y Achraf Hakimi, a los que recurrió cuando vio que el partido se le puso cuesta arriba. El AS Mónaco, que no ha perdido en lo que ve de 2023, arrinconó al cuadro parisino que tuvo como figura a Gianluigi Donnarumma, que evitó una catásfrofe mayor.

Un recital de errores de la defensa del PSG facilitaron el tránsito de Ben Yedder por el área visitante, su disparo fue bloqueado por la defensa visitante y cayó en los pies de Aleksandr Golovin, quien abrió el marcador. Luego, Donnarumma salvó el segundo al cuarto de hora pero no pudo hacer nada tres minutos después cuando la presión de Krepin Diatta propició el error de El Chadaille Bisshiabu, con Ben Yedder atento para decretar el 2-0.

El PSG cayó en su visita al AS Monaco en la Fecha 23 de la Ligue 1 (REUTERS)

Dio la sensación de mejorar el PSG al borde del descanso. Fue una de las pocas veces que falló el cuadro monegasco. Juan Bernat consiguió meter un centro al área para que Warren Zaire-Emery ponga el descuento antes del entretiempo.

Pero fue clave el tiempo añadido de la primera mitad, donde un nuevo error parisino les costó otro gol. Eliesse Ben Seghir encontró un pasillo para enviar la pelota a Ben Yedder, que enfiló solo ante Donnarumma. Fue su 14° gol en la actual temporada de la Ligue 1, colocándose como máximo anotador.

No reaccionó después el PSG. Los cambios no alteraron el panorama parisino que dispuso de un dominio ficticio mientras el Mónaco amenazaba con seriedad cada vez que conseguía emprender una contra. Solo Donnarumma evitó una daño mayor para el equipo de Galtier, al que le espera un duro compromiso este martes ante el Bayern Múnich en la Champions League.

