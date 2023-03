Se destapó la interna en el Real Madrid antes de jugar contra el Barcelona: dura sentencia de Toni Kroos sobre el presente de Eden Hazard

Toni Kroos fue contundente sobre la situación que vive Hazard (REUTERS/Isabel Infantes)

Hace casi un lustro el belga Eden Hazard brilló en el Mundial Rusia 2018 junto a selección que terminó tercera en el certamen. Su equipo fue la sensación del certamen al punto de eliminar a Brasil en los cuartos de final. En la temporada siguiente el volante ofensivo dejó el Chelsea y se fue al Real Madrid por 124 millones de dólares (115 millones de euros). Su llegada a la Casa Blanca trajo augurios de éxitos y gloria. Fue campeón, pero en esta temporada el entrenador Carlo Ancelotti lo hizo jugar solo siete partidos.

Su contrato vencerá en junio de 2024 y su situación es seguida muy de cerca en su país. Tiene 32 años aún podría hablar con la dirigencia y pedir un cesión para destacarse en otro equipo, pero el propio futbolista aseguró en una entrevista a RTBF que “me gustaría quedarme, entiendo las dudas, pero, por mí, seguiría el año que viene”.

Pero el Real Madrid sigue en el camino de los triunfos y viene de clasificarse para los cuartos de final de la Champions League y en La Liga es segundo con 56 puntos, a 9 del líder Barcelona, al que visitará este domingo desde las 17.00 de Argentina por la fecha 26 del torneo.

Eden Hazard jugó solo siete partidos en la temporada en el Real Madrid (REUTERS/Kacper Pempel)

El panorama está a favor de Ancelotti, pero los belgas quisieron profundizar la situación que vive uno de sus máximos referentes en los últimos años, pese a haber renunciado a su selección tras la eliminación en la primera ronda en el último Mundial Qatar 2022.

Fue así que un equipo de producción de Eleven Belgium se trasladó a la capital española e hizo notas con jugadores del Real Madrid. Uno de los entrevistados fue Toni Kroos, que fue consultado por el presente de Hazard y sorprendió con sus testimonios sobre si sentía pena por la situación de su compañero. “La compasión está fuera de lugar en el fútbol. No creo que Eden tenga una mala vida. Puedes compadecerte de gente que lo está pasando claramente peor. No se trata de dinero, simplemente no he sentido lástima por nadie en el fútbol”.

“Por supuesto, la situación (de Hazard) ha sido difícil durante mucho tiempo, pero al fin y al cabo, cada uno es en cierta medida responsable de su propia situación. Por eso creo que la lástima está fuera de lugar. Conozco muy bien a Eden, hablamos a menudo, pero sólo compadezco a personas que está en situaciones muy malas y Eden no es una de ellas”, sentenció.

Los emisarios del medio belga también hablaron con el propio Ancelotti: “Es una situación bastante complicada, porque Hazard por calidad merece jugar, pero es un equipo grande y hay competencia. Yo no estoy aquí para dar minutos a los jugadores, sino para que el Madrid gane partidos. Yo no pongo las alineaciones en función de la edad o de lo que ganen los jugadores, no sé lo que gana Hazard, pongo las alineaciones para que el Madrid gane partidos”, disparó el entrenador italiano al ser preguntado por el salario del futbolista.

En la presente temporada Hazard jugó solo siete partidos, tres por L Liga y tres por la Champions League, en la que convirtió su único gol en lo que va de la 2022/2023 y fue ante el Celtic de Escocia en la fase de grupos del principal torneo de clubes del Viejo Mundo. Se suma un encuentro por la Copa del Rey.

