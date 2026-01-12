Viaje a la “Ciudad de Futuro”, que tendrá un circuito de Fórmula 1 de 500 millones de dólares, 80 boxes y una curva de 70 metros de alto

Así será el Speed Park Track en Qiddiya para la Fórmula 1 (Prensa Qiddiya)

(Desde Arabia Saudita) A unos 45 kilómetros de Riad, la capital de Arabia Saudita, yendo por una autopista, las inmensas grúas que asoman desde lejos dan cuenta de una obra faraónica. O de algo más. Se trata de Qiddiya, una ciudad en medio del desierto en la que se estima que vivirán 500 mil personas y 300 mil trabajará allí. En ese lugar se construye un circuito para la Fórmula 1 y se apunta para que sea sede del Gran Premio de dicho país a partir de 2028.

El sábado fue el día de descanso en el Rally Dakar e Infobae fue invitado junto a otros medios a un viaje al futuro. Fue para visitar una obra en medio de dos montañas, donde arriba de una de ellas se construirá el estadio de fútbol Mohammed Bin Salman, con capacidad para 47 mil espectadores, y que albergará partidos de la Copa del Mundo de 2034, cuando el certamen vuelva a Medio Oriente después de Qatar 2022.

Llegando al inmenso obrador se advierte un batallón de máquinas, camiones y grúas que son la escenografía que le da forma al Speed Park Track, en cuya construcción están afectados 6.000 trabajadores y la inversión total que sería de 500 millones de dólares.

Así están hoy las obras para el Speed Park Track en Qiddiya que recibirá a la Fórmula 1 en 2028

El proyecto nació en 2017. Hace cinco años, el Rally Dakar terminó su primera edición saudita en Qiddiya y en aquel momento se hizo una presentación del proyecto de la ciudad en base a un render, bajo una pequeña carpa, y la presencia de pilotos actuales de la F1 como Nico Hülkenberg y otros ex de la Máxima, Damon Hill, Romain Grosjean, David Coulthard y Alex Wurz.

Si bien no se permitió el ingreso a lo que será el circuito, el recorrido por sus adyacencias permitió ver el estado de las obras. Los renders y videos de la pista de Qiddiya parecen sacados de un capítulo de Speed Racer (o Meteoro) o de la misma película de 2008, por las características de la pista, en especial la curva llamada Blade que irradia vértigo con una elevación que estará a 70 metros de altura, similar a un edificio de 20 pisos. Impactan las columnas gigantes con forma de V que sirven como base para sostener esa parte del trazado, que tendrá iluminación y las carreras serán nocturnas, como ocurre en Yeda, que albergará a la F1 hasta 2027.

El trazado del Speed Park Track tendrá 4,5 kilómetros de extensión, cuyo diseño de Hermann Tilke contó con la colaboración de los ex pilotos de F1, el campeón mundial 2009, Jenson Button, y el propio Alexander Wurz. Tendrá 21 curvas y es una combinación de circuitos cerrados con callejeros. Las simulaciones iniciales dan cuenta de que los coches de F1 oscilarán los 330 km/h. Aunque también se trabajaría para tener fechas del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, más conocido como MotoGP por su categoría reina. Se sumarían las gestiones por el Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

El parque de diversiones de Qiddiya y otras obras en la "Ciudad del Futuro"

La visita continuó y en el sector de boxes las tareas son constantes. Se ve a los obreros trabajando en esa zona y las estructuras son gigantes. Tendrá capacidad para 80 garajes. Incluirá un edificio de Mercedes que además de lo comercial y estratégico buscará emular al Ferrari World de Abu Dhabi, que es un parque temático de la Scudería.

Cabe destacar que el autódromo no será un callejero pues tendrá su propio predio, aunque es posible que también se utilice para actividades que no sean del deporte motor. Al caer la tarde se enciende los primeros reflectores ya que las tareas continúan y se ven a los obreros en medio de las estructuras gigantes.

El circuito para las carreras constituye una de las principales atracciones de Qiddiya, la denominada la “Ciudad de la Diversión”, donde ya funciona un parque de diversiones que se abrió al público el pasado 31 de diciembre. Se llama Six Flags y a unos metros del ingreso, si bien suena de fondo la música de Volver al Futuro, lleva al visitante a sentirse como si estuviese en el inicio de la primera película de Jurassic Park por su magnitud. Cuenta con la montaña rusa más larga, grande y rápida del mundo pues sus pequeños trenes llegan a 250 km/h y también llegan al pico de una de las Tuwaiq, como se llaman las dos montañas. En una de sus bajadas atraviesan el interior de una de las montañas. También hay locales de merchandising con productos que identifican a cada juego del parque, locales gastronómicos y otros entretenimientos como calesitas. Está abierto todos los días de 16.00 a 22.00, debido a la vida nocturna característica en aquel país por sus altas temperaturas. Por esta fecha (invierno) en Riad o en la propia Qiddiya oscilan los 10 a 20 grados. Se puede llegar en ómnibus que salen desde Riad y llevan gratis (ida y vuelta) a los visitantes, en su mayoría familias con niños.

Así será el circuito Speed Park Track en Qiddiya (Prensa Qiddiya)

En la ciudad cuyas tareas no cesan, hay otras atracciones en camino como un parque acuático (Aquarabia), que ya tiene dos playas artificiales y en una de ellas se podrá surfear gracias a un mecanismo que generará olas. El ambiente es similar al de un balneario del caribe. Se sumará otro parque temático que se llamará Dragon Ball y estará basado en el animé. Habrá también campos de golf, un predio para equitación y hasta estudios de cine.

Se esperan un total de 10 millones de turistas al año. Este medio les preguntó a dos voceros que sirvieron de guías en la mega obra, cuál era la inversión total para la construcción de la ciudad, pero ambos manifestaron desconocerlo.

Que la organización del parque de diversiones de Qiddiya elija la música de Volver al Futuro no es casualidad: se trata -justamente- de la “Ciudad del Futuro” y de la “Diversión”, como la denominan sus responsables. Representa el desafío en infraestructura más grande de los últimos años en Arabia Saudita, que apuesta a todo por el todo en el entretenimiento. Se convirtió en sede de los grandes eventos deportivos como las peleas por los títulos del mundo de boxeo. En cuanto al automovilismo, tiene el Rally Dakar, Rally Mundial, Fórmula E, Fórmula 2 y la Fórmula 1, que es la punta de lanza para esta obra sin precedentes en medio del desierto.

QIDDIYA, LA CIUDAD DEL FUTURO

El parque de diversiones ya está abierto y tiene este corredor de agua

El Six Flags está abierto de 16.00 a 22.00

El parque acuático tiene un montaña en la que le hicieron formas de zorros y un gato

Una de las dos playas artificiales

Se esperan 10 millones de turistas al año

Así luciría la curva Blade, la que tendrá 70 metros de elevación

Panorámica de lo que sería el Speed Park Track con el resto de la ciudad

Mercedes tendrá un lugar preferencial, como ocurre con Ferrari en Abu Dhabi

En la ciudad de Qiddiya es estima que vivirán unas 500 mil personas

Una muestra de cómo serían las torres y otros edificios

