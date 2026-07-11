El inolvidable grito de Di María y el “casi gol” olvidado de 2014: todos los cruces oficiales entre Argentina y Suiza

Los últimos minutos de Argentina-Suiza en el Mundial 2014. El recordado gol de Di María, un tiro en el palo de los helvéticos y luego "Fideo" casi convierte desde mitad de cancha (Crédito: FIFA)

Ahora nos volvimos a ilusionar. Aunque con este equipo, esa sensación es permanente. Y más aún, luego de la épica faraónica ante Egipto, en un partido que ya se escribió con letras de molde en la historia de los Mundiales. Argentina nuevamente en los cuartos de final, una instancia que ya disputó en ocho ocasiones, con un balance muy equilibrado con dos triunfos (Inglaterra 1986 - Bélgica 2014), tres derrotas (Inglaterra 1966 - Holanda 1998 - Alemania 2010) y tres empates, dos de ellos ganados por penales (Yugoslavia 1990 - Holanda 2024) y una caída por esa vía (Alemania 2006).

Ahora aparece Suiza en el horizonte, para tratar de seguir adelante en este torneo, donde los muchachos de Lionel Scaloni ganaron en sus cinco presentaciones, pero teniendo que exigirse al extremo, sobre todo en los dos últimos cruces con Cabo Verde y Egipto. Vamos a hacer un recorrido por los siete enfrentamientos con el conjunto europeo, algunos más recordados y otros perdidos en el tiempo.

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Luis Artime ante Suiza en el Mundial '66. Fue el autor de los dos goles para un triunfo clave, que permitió la clasificación

El primer cruce de la historia se produjo el 19 de julio de 1966 en la ciudad de Sheffield, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo, donde Argentina necesitaba ganar para no depender del resultado de Alemania vs España, pensando en la clasificación a la siguiente etapa. El equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo llegó a Inglaterra en medio de un gran conflicto del plantel con el entrenador, que logró ser encauzado con la llegada de Valentín Suárez, un dirigente respetado por todos. Sin embargo, dentro de la cancha, las cosas funcionaron bien. Y aquella tarde se impuso 2-0 gracias a las conquistas de ese tremendo goleador que fue Luis Artime.

El Toto puso un equipo que era indiscutible en cada una de las posiciones. Esa tarde, debió hacer el cambio de Calics (debutante absoluto en la Selección), por el suspendido Albrecht, expulsado ante Alemania. La formación fue: Antonio Roma; Roberto Ferreiro, Roberto Perfumo, Oscar Calics y Silvio Marzolini; Jorge Solari, Antonio Rattín, Ermindo Onega y Alberto González; Luis Artime y Oscar Mas.

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El hermoso centro de rabona de Maradona que aterrizó en la cabeza de Ramón Díaz. Uno de los goles del 5-0 del amistoso de 1980

El cotejo siguiente fue el último oficial de la temporada 1980 para la selección nacional. Tuvo lugar el 16 de diciembre en el estadio de la ciudad de Córdoba, como parte de la preparación rumbo al Mundialito a disputarse en Montevideo, que estaba a dos semanas de comenzar. Fue una cómoda goleada por 5-0 con tantos de Leopoldo Luque, Daniel Valencia, Diego Maradona (soberbia definición por sobre la cabeza del arquero), Daniel Passarella de penal y Ramón Díaz, quien lo hizo de cabeza, tras un centro brillante de rabona de Diego.

El detalle curioso en la formación lo constituyó la presencia de dos futbolistas, que estaban trabajando con la selección juvenil, a quienes César Luis Menotti había sumado a las prácticas y que todavía no habían disputado ni un minuto en primera división. Uno de ellos era Jorge Cecchi, de Boca Juniors, que ya había actuado un par de semanas antes frente a Unión Soviética, y el otro fue Alejandro Débole, de Ferro Carril Oeste, quien ingresó en el segundo tiempo por Daniel Valencia, siendo ese su único encuentro oficial en la selección mayor. El equipo: Ubaldo Fillol; Jorge Olguín, Luis Galván, Daniel Passarella, Alberto Tarantini; Juan Barbas, Américo Gallego (José Van Tuyne), Diego Maradona, José Valencia (Alejandro Débole); Ramón Díaz y Leopoldo Luque (Jorge Cecchi).

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Carlos Bilardo había asumido como entrenador nacional en marzo de 1983. A mediados del año siguiente había llegado la hora de su primera gira internacional, pero no comenzó bien. La primera escala fue en Bogotá para enfrentar a Colombia, que dejó un triste saldo, no solo por la derrota 1-0, sino por haber sufrido las expulsiones de Ricardo Giusti, Enzo Trossero y Ricardo Gareca, dejando una mala imagen.

El derechazo del Bocha Ponce que abrió el marcador en la victoria 2-0 en Berna en 1984

La chance de poder revertirla era inmediata, ocho días más tarde, ya en Europa, para jugar ante Suiza en Berna el 1 de septiembre. Allí el equipo fue otro, con mayor movilidad y vocación ofensiva. Se impuso por 2-0 con goles del Bocha Ponce de tiro libre y Oscar Dertycia, quien esa noche convirtió por primera vez con la camiseta nacional. Formó con Luis Islas (debutante esa noche en la Selección); Julián Camino, José Luis Brown, Oscar Ruggeri, Oscar Garré; Miguel Ángel Russo; Marcelo Trobbiani (Alberto Márcico), Jorge Burruchaga, Ricardo Bochini (Jorge Rinaldi), José Daniel Ponce; Oscar Dertycia (Gerardo González).

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Nuevamente la ciudad de Berna sería la sede del siguiente enfrentamiento, ocurrido el 8 de mayo de 1990, cuando faltaba exactamente un mes para comenzar la defensa del título en el Mundial de Italia ante Camerún. El cuadro del doctor no atravesaba un buen momento y la preocupación aumentaba de cara a la máxima cita. Valga este dato como elocuencia: ese fue el noveno partido consecutivo oficial sin ganar.

Bilardo estuvo a punto de probar una variante que venía estudiando, pero que finalmente archivó: poner a Abel Balbo en la posición de lateral volante sobre el costado derecho. El delantero que en aquel momento actuaba en Udinese lo hizo en su lugar tradicional y fue el autor del único gol en el empate 1-1. El equipo de aquella noche fue: Nery Pumpido; Oscar Ruggeri, Juan Simón, José Serrizuela; Néstor Lorenzo, José Basualdo, Sergio Batista, Jorge Burruchaga (Claudio Caniggia), Roberto Sensini (Pedro Troglio); Diego Maradona y Abel Balbo (Gustavo Dezzoti).

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Ante la presencia de Diego Maradona, que le dio la asistencia, Abel Balbo saca el potente remate que sería el gol de Argentina en el empate 1-1 de 1990

Desde allí hasta el siguiente partido ante Suiza pasaron 17 años y muchas cosas en la historia de la selección nacional. Al punto que Alfio Basile estaba comenzando su segundo ciclo, luego del inicial entre 1991 y 1994. El gran objetivo era la Copa América de Venezuela y en la antesala, el 2 de junio de 2007, tuvo lugar el cruce en la ciudad de Basilea.

Para Lionel Messi era apenas su 13° presentación con la casaca nacional y esa noche fue titular utilizando el número 18. En medio de un diluvio, el equipo nacional se puso en ventaja apenas comenzado el segundo tiempo, tras una rápida escapada de Lionel por izquierda, que sacó un centro perfecto para el gol de palomita de Carlos Tevez. El score final fue 1-1 por el tanto de Streller, luego de una indecisión de la defensa. La alineación del Coco fue: Roberto Abbondanzieri; Javier Zanetti, Roberto Ayala, Gabriel Milito, Gabriel Heinze; Luis González (Javier Mascherano), Fernando Gago, Esteban Cambiasso; Lionel Messi (Javier Saviola), Hernán Crespo (Diego Milito), Carlos Tevez (Pablo Aimar).

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El cruce posterior con los suizos constituye una curiosidad, ya que fue la única vez en sus 124 años de historia que la selección argentina disputó un partido un 29 de febrero. Ocurrió en el año 2012 en la ciudad de Berna y fue la primera ocasión en que Lionel Messi anotó tres goles en un match oficial con la camiseta celeste y blanca, para la victoria por 3-1.

El 29 de febrero de 2012 Messi marcó ante Suiza su primer hat-trick en la Selección

Era el noveno partido del ciclo de Alejandro Sabella, y el 10 dio una demostración de su categoría marcando para todos los gustos: el primero definiendo a un rincón tras un taco del Kun Agüero, el segundo picándola por sobre el arquero y el tercero de penal, por una infracción que le cometieron a Higuaín. La formación fue: Sergio Romero; Hugo Campagnaro (debut en la Selección), Federico Fernández, Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta; Maxi Rodríguez (Eduardo Salvio), Rodrigo Braña (Fernando Gago), Javier Mascherano, José Sosa (Gonzalo Higuaín); Lionel Messi y Sergio Agüero.

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El último enfrentamiento es, a su vez, el más recordado. Ocurrió en Sao Paulo el 1 de julio de 2014 por los octavos de final de la Copa del Mundo. Argentina había sorteado la fase de grupos con dudas, sobre todo en la ajustada victoria ante Irán, destrabada con un golazo de Messi, en los instantes finales. Suiza, por su parte, clasificó segundo, a un punto de Francia en su zona, al ganar el choque clave ante Ecuador.

Fue una tarde de sufrimiento, con un adversario confiado y que tuvo varias chances, que no se concretaron por falta de puntería y las apariciones de Chiquito Romero. El tan festejado gol de Ángel di María, con asistencia de Messi, se dio cuando se terminaba el tiempo suplementario. Pero eso no significó el fin de la angustia, porque en la jugada posterior, un cabezazo de Dzemaili se estrelló en la base del palo. El rebote le pegó en la pierna y salió al lado del poste. Los hombres de Sabella aquella tarde fueron: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Federico Fernández, Ezequiel Garay, Marcos Rojo (José Basanta); Ezequiel Lavezzi (Rodrigo Palacio), Javier Mascherano, Fernando Gago (Lucas Biglia), Ángel di María; Lionel Messi y Gonzalo Higuaín.

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Ángel di María celebra su gol, sobre el final del alargue, para derrotar 1-0 a Suiza en Brasil 2014

Ahora llega la hora del octavo cruce del historial con Suiza. El más trascendente, donde está en juego el pase a las semifinales de un Mundial, algo inédito para ellos y conocido para nosotros: estar en la mesa chica de los cuatro mejores. Con este equipo, este cuerpo técnico y este líder, nada ni nadie nos impide seguir soñando…