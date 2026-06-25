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Los eufóricos festejos de Sebastián Beccacece en la victoria de Ecuador a Alemania: la romántica dedicatoria en el gol de la clasificación en el Mundial

El entrenador de la Tricolor vivió un partido especial en el triunfo que selló el boleto a los 16avos de final

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Ecuador logró una histórica victoria por 2-1 contra Alemania en la última fecha del Grupo E en el Mundial 2026 y avanzó a los 16avos de final con una gran actuación de los dirigidos por Sebastián Beccacece, quien había adelantado que se iba a ir del cargo si perdía en la conferencia previa, pero este triunfo extiende su ciclo al frente de la Tricolor.

El ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli en la selección argentina recibió un respaldo absoluto del plantel ecuatoriano y vivió el encuentro disputado en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey de una manera distinta. Una muestra de eso fue la eufórica celebración en el segundo tanto de su equipo. Gonzalo Plata marcó el 2-1 final a la salida de una pelota detenida y Beccacece salió raudamente de las cercanías del banco de suplentes para treparse a la platea y celebrarlo de manera romántica con su pareja.

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La primera victoria de Ecuador ante Alemania en la historia no estuvo exenta de sufrimiento porque el elenco de la Conmebol inició abajo en el resultado por el gol de Leroy Sané a los dos minutos de juego. La jugada fue muy discutida porque debió ser anulada a causa de una falta previa de Aleksandar Pavlović a Pedro Vite. Sin embargo, Joe Dickerson ratificó el criterio de la árbitra principal Tori Penso desde el VAR y el tanto quedó en pie.

A partir de ahí, la delegación sudamericana se encontró con la obligación de remontar el compromiso porque necesitaba ganar para acomodarse en la tabla de los terceros, luego de que Curazao no pudo ganarle a Costa de Marfil y cayó 2-0 ante los africanos, que clasificaron segundos, por detrás de Alemania.

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Bajo este escenario, el empate llegó antes de completar el cuarto de hora inicial con una buena ejecución de Nilson Angulo desde afuera del área. Sebastián Beccacece lo festejó con mucha energía y, cuando se dio la vuelta, realizó un gesto repetido en forma de dedicatoria hacia un sector de la tribuna.

También hubo lugar para los reclamos porque, al término de la primera parte, el ex DT de Racing se acercó a Tori Penso para reclamar la infracción a Vite que derivó en el festejo germano. Se lo vio enérgico en sus quejas al cuerpo arbitral antes de retirarse al vestuario del recinto que será sede de la final, a disputarse el próximo domingo 19 de junio desde las 16:00 (hora argentina).

Luego de haber hecho merecimientos para llevarse el triunfo, el segundo mejor conjunto de las Eliminatorias Sudamericanas tuvo premio con el gol de Plata y finalizó tercero de zona con cuatro puntos. Hasta el momento, es el mejor tercero del Mundial y ya está clasificado a la próxima fase. Solo resta determinar cuándo y contra quién se medirá en la ronda eliminatoria.

En la antesala al duelo, Beccacece había anticipado que una caída contra los tetracampeones mundiales marcaría el final de su etapa: “Estoy convencido de que estamos todavía con esa posibilidad vigente de cumplir con lo que propusimos. Y si no será posible, soy el responsable y me tendré que ir de un lugar que quiero mucho, que me siento muy cómodo; pero el fútbol es así, va de resultados, a veces no va de merecimientos”. Su ciclo está integrado de 23 juegos con 9 victorias, 12 empates y 2 derrotas, una de ellas en el debut contra Costa de Marfil.

En charla con la transmisión oficial, el orientador fue interrogado sobre sus sensaciones después del triunfo definido por el reportero como el “más importante en la historia del fútbol ecuatoriano”. “Esto no es lo que significa para mí, es lo que significa para el pueblo, para Ecuador. Los jugadores le regalaron una alegría enorme al pueblo, que lo dejen disfrutar y celebrar”, soltó con las emociones a flor de piel.

Más adelante, se refirió a la producción colectiva de sus dirigidos y la importancia de haberse llevado los tres puntos: “Nosotros siempre lo tuvimos claro más allá de lo que nos podía deparar el destino, estábamos satisfechos con lo que estábamos haciendo. Hoy lo volvimos a demostrar con la alegría del triunfo. Hoy mandamos un gran mensaje, de optimismo, de fe y de trabajo. De luchar hasta el final, se puede ganar o se puede perder. Podés volverte en primera ronda o pasar de ronda, pero mientras los jugadores entreguen todo como en estos tres partidos hay que estar orgullosos y el ecuatoriano está orgulloso. Entonces déjennos celebrar y disfrutar, porque nos pasó también con Argentina cuando ganamos, no pudimos ni festejar. La propuesta es esa: dejar celebrar al pueblo”.

“Estos chicos son los que cambian la historia, yo no existo. Yo soy un guía nada más, acá los que cambian la historia son los jugadores. Por eso es importante que mantengamos la fe y la confianza. Y si nos toca perder, estar orgullosos de lo que dimos porque se entregan al máximo”, subrayó Becca.

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