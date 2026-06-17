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Los secretos del primer gol de Messi en el Mundial que reveló la tecnología de la pelota: la velocidad del disparo

El capitán argentino anotó las tres conquistas de la Selección, que venció a Argelia por el Grupo J

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Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

El primer gol de Lionel Messi en el Mundial 2026 no fue solo un remate. La tecnología Connected Ball integrada en el Trionda, el balón oficial para esta Copa del Mundo, lo diseccionó con precisión milimétrica: 109,4 km/h de velocidad máxima, una distancia de 21 metros y una curvatura de 80 centímetros. El disparo, que se incrustó en el ángulo superior izquierdo del arco de Luca Zidane a los 17 minutos del partido ante Argelia, dejó sin reacción al portero y abrió una noche que terminó con un hat-trick y un récord histórico en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

La jugada nació en los pies de Rodrigo De Paul, quien trasladó por el centro del campo y filtró el balón entre varios defensores hasta encontrar al capitán argentino. Messi lo recibió, encaró de frente al arco y sacudió un zurdazo que registró, además, una rotación máxima de 16,8 vueltas por segundo. La potencia del remate doblegó los guantes del hijo del mítico Zinedine Zidane sin darle margen de reacción.

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Fue el gol número 118 de Messi con la selección mayor de Argentina y llegó en su partido número 200 con la Albiceleste. Al festejarlo, el rosarino rompió en llanto. Más tarde, en zona mixta, explicó las razones: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, declaró ante la prensa, sin profundizar en los motivos precisos. Su excompañero Juan Pablo Sorín, como cronista de la cadena TUDN, le preguntó por las lágrimas y Messi fue directo: “La verdad que por la familia más que nada. Ahora estamos en un momento difícil. Se juntaron muchas cosas”.

Los otros dos goles de la noche también dejaron registros en el Trionda, aunque ninguno alcanzó la potencia del primero. El segundo llegó a los 59 minutos, cuando Messi aprovechó un rebote de Zidane ante un remate de Alexis Mac Allister: el disparo salió desde apenas 8,7 metros y viajó a 71,2 km/h. El tercero, a los 75 minutos, fue otro cañonazo desde la medialuna —17,5 metros de distancia— que se incrustó contra el palo derecho del portero a 106,9 km/h, con una rotación de 6,6 vueltas por segundo.

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Messi y la Trionda que se llevó a su casa (Reuters/Denny Medley)
Messi y la Trionda que se llevó a su casa (Reuters/Denny Medley)

Con ese triplete, Messi igualó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 16 conquistas. El exdelantero alemán había fijado esa marca en cuatro ediciones del torneo, entre 2002 y 2014, a lo largo de 24 partidos. Messi llegó a esa cifra en 27 encuentros, un número que también tiene su propia dimensión: con esa cantidad de presencias, superó al alemán Lothar Matthäus —hasta ahora el máximo con 25— y se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la historia del torneo. Detrás aparecen Klose con 24, el italiano Paolo Maldini con 23 y el portugués Cristiano Ronaldo con 22.

Ante la consulta sobre el récord, Messi lo relativizó: “Es un honor estar ahí, por lo que significa por estar al lado de Klose, Ronaldo, Mbappé, pero al final es estadística y nada más. Ronaldo es uno de los más grandes y no está primero”, afirmó. El francés Kylian Mbappé, con 14 goles tras su doblete ante Senegal, es quien más cerca sigue en la tabla histórica.

El hat-trick ante Argelia también le permitió a Messi convertirse en el único jugador en la historia de la Copa del Mundo en anotar ante once selecciones diferentes: Serbia, México, Nigeria, Bosnia, Irán, Croacia, Australia, Holanda, Francia, Arabia Saudí y Argelia. Además, según estadísticas del periodista Silvio Maverino, superó al brasileño Rivelino como el jugador con más goles de afuera del área en toda la historia del torneo, con seis contra cinco.

A días de cumplir 39 años, Messi trazó un paralelismo con el tenista español Rafael Nadal al ser consultado sobre su apetito competitivo: “Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, soy muy parecido en ese sentido, siempre quiero dar el máximo. Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa”, señaló sobre este presente que lo tiene como vigente campeón del mundo y bicampeón de América.

La victoria 3-0 ante Argelia también representó el primer triunfo de una selección sudamericana en el Mundial 2026, luego de que Paraguay, Brasil, Ecuador y Uruguay no pudieran imponerse a sus rivales en la jornada inaugural. Argentina volverá a jugar el próximo lunes 22 de junio ante Austria en el Dallas Stadium.

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