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Estallaron los memes tras el título de Belgrano ante River: de Uvita Fernández en modo Gabigol a las burlas de los hinchas de Boca

El doblete agónico de Uvita Fernández ante el Millonario desató una avalancha de burlas, homenajes y coincidencias históricas que desbordaron las redes sociales

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Apenas Nicolás “Uvita” Fernández empujó la pelota de volea para el 3-2 en el estadio Mario Alberto Kempes, las redes sociales dejaron de hablar de fútbol y empezaron a hablar de todo lo demás: un descenso de hace 15 años, un prócer de la patria y un cantante de cuarteto que no pudo ver el día de hoy. El título del Torneo Apertura 2026 que Belgrano de Córdoba le arrancó a River Plate en los minutos finales de este domingo desató una catarata de memes, chicanas y homenajes que desbordaron X, Instagram y TikTok mucho antes de que el árbitro Yael Falcón Pérez pitara el final.

El primer frente de fuego lo abrieron, como era previsible, los hinchas de Boca Juniors. En cuestión de minutos, las imágenes de la Promoción del 26 de junio de 2011 volvieron a circular masivamente: aquella tarde en el Estadio Monumental, Belgrano empató 1-1 con un gol de Guillermo Farré y consumó el único descenso de River en su historia. El penal que Juan Carlos Olave le tapó a Mariano Pavone —registrado en el reloj a los 24 minutos y 5 segundos del segundo tiempo— fue el fotograma elegido por miles de cuentas xeneizes para ilustrar la nueva derrota del Millonario ante el Pirata.

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La coincidencia numérica no pasó inadvertida: el penal de Pavone, a los 24:05, y la final jugada el 24 de mayo. Los posteos que unían ambos datos acumularon decenas de miles de interacciones. La cuenta oficial de Belgrano, que tiene por tradición chicanas anuales al Millonario en cada aniversario de aquel descenso, se sumó al festejo con publicaciones.

El segundo vector de humor lo proveyó la historia argentina. El 24 de mayo es, en el calendario patrio, la víspera del Día de la Revolución de Mayo, fecha con la que el nombre de Manuel Belgrano —creador de la bandera nacional y uno de los próceres más venerados del país— aparece indisolublemente ligado. Que un equipo llamado Belgrano ganara su primer título justamente ese día generó una oleada de memes con retratos del prócer en versión campeón.

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El tercer hilo de la jornada fue el más emotivo. Rodrigo Bueno, el cantante de cuarteto cordobés conocido como “El Potro” e hincha declarado de Belgrano, habría cumplido 53 años este 24 de mayo. El vínculo de Rodrigo con el club no era solo sentimental: el cantante es primo de Juan Carlos Olave, el ex arquero que tapó el penal a Pavone en 2011 y que hoy es ayudante de campo de Ricardo Zielinski en Belgrano.

Los mejores memes que dejó el título de Belgrano ante River Plate

memes belgrano campeón vs river
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