Mathieu Flamini, exjugador del Arsenal, se convirtió en un reconocido empresario

El ex futbolista Mathieu Flamini se ha consolidado como una figura influyente más allá de las canchas. Su liderazgo en la innovación climática y su reciente encuentro con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham lo posicionan como una voz central en el debate internacional sobre sostenibilidad, trabajo que lo llevó a ser uno de los jugadores retirados con mayores ingresos del planeta por encima de los USD 10 mil millones.

Flamini, de 42 años, ex jugador del Arsenal, Marsella, AC Milan, Crystal Palace y Getafe, compartió con el monarca británico y líderes empresariales sus reflexiones sobre el rumbo que debe tomar Europa en materia de bioeconomía, según reportó el propio ex futbolista a través de sus redes sociales.

La carrera de Flamini como futbolista incluyó más de 400 partidos en primera división y títulos obtenidos tanto en la Serie A italiana como en la Premier League inglesa. Sin embargo, su retiro del fútbol profesional en 2019 marcó el inicio de una etapa empresarial que ha superado en notoriedad a su paso por el deporte.

El excentrocampista fundó en 2008 la empresa GFBiochemicals, dedicada a desarrollar alternativas sostenibles a los productos derivados del petróleo, con el objetivo de combatir la contaminación plástica y el cambio climático. “La fundamos con la ambición de encontrar alternativas sostenibles a los productos derivados del petróleo”, afirmó Flamini en el pasado a The Guardian.

Flamini se retiró como futbolista en 2019

GFBiochemicals ha desarrollado más de 200 productos, desde cosméticos hasta solventes, todos enfocados en reducir la presencia de plásticos convencionales y las emisiones asociadas a su producción. El éxito de la compañía, que Flamini dirige como CEO, se ha visto reflejado en cifras: según cifras citadas por Il Messaggero, la empresa estaría valorada en 31.100 millones de dólares, mientras que medios británicos como The Sun y Daily Mail sitúan la fortuna personal de Flamini en torno a los 10 mil millones de dólares. Forbes, por su parte, la estimó en más de 12.500 millones de dólares.

Uno de los avances tecnológicos más destacados de la empresa es la producción de ácido levulínico a partir de biomasa agrícola, un compuesto que permite fabricar plásticos biodegradables y otros productos cotidianos. Flamini destaca que este proceso puede reducir hasta en un 80% el dióxido de carbono generado en la fabricación de productos como detergentes. “La contaminación plástica es un problema global que no podemos ignorar; incluso los recién nacidos tienen microplásticos en sus órganos”, subrayó el empresario en diálogo con The Guardian.

En su reciente encuentro en el Palacio de Buckingham, Flamini compartió imágenes junto al rey Carlos III y otros referentes empresariales. El exfutbolista enfatizó la urgencia de impulsar la bioeconomía en Europa: “Su Majestad el Rey Carlos está impulsando la bioeconomía. Europa está en un punto de inflexión. Actúen ahora o se quedarán atrás. Estados Unidos está creciendo. China está acelerando”. Además, propuso: “Ahora es el momento de tomar medidas audaces en la Ley de Biotecnología II: crear demanda (30 por ciento de base biológica para 2030) y extender el CBAM a los productos químicos. Europa no ganará en precio a China, pero puede liderar en innovación, sostenibilidad y responsabilidad”.

El exfutbolista del Arsenal, Mathieu Flamini, estrecha la mano del Rey Carlos III durante una reunión para promover la bioeconomía y la sostenibilidad en Europa.

Flamini atribuye parte de su compromiso ambiental a sus orígenes en Marsella, donde desde niño observó el impacto de la contaminación marina y los plásticos en los océanos. “Crecí en Marsella, cerca del mar, y desde muy joven fui consciente de los problemas medioambientales relacionados con los plásticos en los océanos y la contaminación química”, relató.

El ex jugador también impulsa la sostenibilidad en el deporte profesional. En declaraciones a The Times, advirtió: “El cambio climático y la sostenibilidad son temas candentes en estos días. Pero debemos comprender que estamos... No solo pensamos en salvar la selva amazónica. De hecho, pensamos en la salud. Tomemos como ejemplo la Premier League. Tienen un modelo de negocio que deben mantener durante los próximos 30 años y la contaminación se está convirtiendo en un problema. En muchas partes del mundo, los niños no entrenan al aire libre debido a la alta contaminación. Si hay menos gente practicando, menos gente sigue el deporte y la cantera de talentos disminuye. Eso es importante”.

La reputación ecológica de GFBiochemicals se ha visto fortalecida por su capacidad para reducir las emisiones de CO2 y por iniciativas como la producción de ácido levulínico. Además, Flamini ha colaborado con su excompañero del Arsenal, Mesut Özil, en el desarrollo de suplementos junto a científicos de la Universidad de Westminster, bajo la marca UNITY.

Flamini es el CEO de GFBiochemicals

El liderazgo de Flamini en el sector de la bioeconomía se ha consolidado a través de su participación en la Alianza para la Bioeconomía Circular, donde promueve la transición hacia modelos económicos inclusivos y respetuosos con el medio ambiente. “El fútbol puede ser un puente para unir a personas de todo el mundo y llevar la agenda climática a la conversación pública”, declaró a The Guardian. Su experiencia personal también refuerza su activismo: tras sufrir altos niveles de mercurio por el consumo de pescado, optó por reducir las proteínas animales en su dieta, convencido de que “el consumo excesivo de carne no solo afecta tu salud, sino también al planeta”.

De futbolista a empresario, Mathieu Flamini se ha convertido en una de las figuras más influyentes en el impulso de tecnologías limpias y la transformación de la industria química europea, así como también en uno de los ex futbolistas más ricos del planeta, gracias a su faceta como empresario.