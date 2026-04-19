Deportes

Fue una figura de la Premier League, se retiró y hoy acumula una fortuna de más de USD 10 mil millones

Mathieu Flamini, con pasado en el Arsenal, es uno de los ex futbolistas más ricos del mundo luego de su despedida de la disciplina

Guardar
Mathieu Flamini. Izquierda: sonriente en camisa blanca, ajustando un puño, con un fondo claro. Derecha: con camiseta roja del Arsenal, aplaudiendo en un estadio
Mathieu Flamini, exjugador del Arsenal, se convirtió en un reconocido empresario

El ex futbolista Mathieu Flamini se ha consolidado como una figura influyente más allá de las canchas. Su liderazgo en la innovación climática y su reciente encuentro con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham lo posicionan como una voz central en el debate internacional sobre sostenibilidad, trabajo que lo llevó a ser uno de los jugadores retirados con mayores ingresos del planeta por encima de los USD 10 mil millones.

Flamini, de 42 años, ex jugador del Arsenal, Marsella, AC Milan, Crystal Palace y Getafe, compartió con el monarca británico y líderes empresariales sus reflexiones sobre el rumbo que debe tomar Europa en materia de bioeconomía, según reportó el propio ex futbolista a través de sus redes sociales.

La carrera de Flamini como futbolista incluyó más de 400 partidos en primera división y títulos obtenidos tanto en la Serie A italiana como en la Premier League inglesa. Sin embargo, su retiro del fútbol profesional en 2019 marcó el inicio de una etapa empresarial que ha superado en notoriedad a su paso por el deporte.

El excentrocampista fundó en 2008 la empresa GFBiochemicals, dedicada a desarrollar alternativas sostenibles a los productos derivados del petróleo, con el objetivo de combatir la contaminación plástica y el cambio climático. “La fundamos con la ambición de encontrar alternativas sostenibles a los productos derivados del petróleo”, afirmó Flamini en el pasado a The Guardian.

Cuatro futbolistas del Arsenal, incluyendo a Flamini, Oxlade-Chamberlain, Özil y Koscielny, sentados en césped verde durante un entrenamiento
Flamini se retiró como futbolista en 2019

GFBiochemicals ha desarrollado más de 200 productos, desde cosméticos hasta solventes, todos enfocados en reducir la presencia de plásticos convencionales y las emisiones asociadas a su producción. El éxito de la compañía, que Flamini dirige como CEO, se ha visto reflejado en cifras: según cifras citadas por Il Messaggero, la empresa estaría valorada en 31.100 millones de dólares, mientras que medios británicos como The Sun y Daily Mail sitúan la fortuna personal de Flamini en torno a los 10 mil millones de dólares. Forbes, por su parte, la estimó en más de 12.500 millones de dólares.

Uno de los avances tecnológicos más destacados de la empresa es la producción de ácido levulínico a partir de biomasa agrícola, un compuesto que permite fabricar plásticos biodegradables y otros productos cotidianos. Flamini destaca que este proceso puede reducir hasta en un 80% el dióxido de carbono generado en la fabricación de productos como detergentes. “La contaminación plástica es un problema global que no podemos ignorar; incluso los recién nacidos tienen microplásticos en sus órganos”, subrayó el empresario en diálogo con The Guardian.

En su reciente encuentro en el Palacio de Buckingham, Flamini compartió imágenes junto al rey Carlos III y otros referentes empresariales. El exfutbolista enfatizó la urgencia de impulsar la bioeconomía en Europa: “Su Majestad el Rey Carlos está impulsando la bioeconomía. Europa está en un punto de inflexión. Actúen ahora o se quedarán atrás. Estados Unidos está creciendo. China está acelerando”. Además, propuso: “Ahora es el momento de tomar medidas audaces en la Ley de Biotecnología II: crear demanda (30 por ciento de base biológica para 2030) y extender el CBAM a los productos químicos. Europa no ganará en precio a China, pero puede liderar en innovación, sostenibilidad y responsabilidad”.

Mathieu Flamini, de perfil izquierdo, estrecha la mano del Rey Carlos III en una sala palaciega con decoración dorada. Otro hombre les observa
El exfutbolista del Arsenal, Mathieu Flamini, estrecha la mano del Rey Carlos III durante una reunión para promover la bioeconomía y la sostenibilidad en Europa.

Flamini atribuye parte de su compromiso ambiental a sus orígenes en Marsella, donde desde niño observó el impacto de la contaminación marina y los plásticos en los océanos. “Crecí en Marsella, cerca del mar, y desde muy joven fui consciente de los problemas medioambientales relacionados con los plásticos en los océanos y la contaminación química”, relató.

El ex jugador también impulsa la sostenibilidad en el deporte profesional. En declaraciones a The Times, advirtió: “El cambio climático y la sostenibilidad son temas candentes en estos días. Pero debemos comprender que estamos... No solo pensamos en salvar la selva amazónica. De hecho, pensamos en la salud. Tomemos como ejemplo la Premier League. Tienen un modelo de negocio que deben mantener durante los próximos 30 años y la contaminación se está convirtiendo en un problema. En muchas partes del mundo, los niños no entrenan al aire libre debido a la alta contaminación. Si hay menos gente practicando, menos gente sigue el deporte y la cantera de talentos disminuye. Eso es importante”.

La reputación ecológica de GFBiochemicals se ha visto fortalecida por su capacidad para reducir las emisiones de CO2 y por iniciativas como la producción de ácido levulínico. Además, Flamini ha colaborado con su excompañero del Arsenal, Mesut Özil, en el desarrollo de suplementos junto a científicos de la Universidad de Westminster, bajo la marca UNITY.

Mathieu Flamini
Flamini es el CEO de GFBiochemicals

El liderazgo de Flamini en el sector de la bioeconomía se ha consolidado a través de su participación en la Alianza para la Bioeconomía Circular, donde promueve la transición hacia modelos económicos inclusivos y respetuosos con el medio ambiente. “El fútbol puede ser un puente para unir a personas de todo el mundo y llevar la agenda climática a la conversación pública”, declaró a The Guardian. Su experiencia personal también refuerza su activismo: tras sufrir altos niveles de mercurio por el consumo de pescado, optó por reducir las proteínas animales en su dieta, convencido de que “el consumo excesivo de carne no solo afecta tu salud, sino también al planeta”.

De futbolista a empresario, Mathieu Flamini se ha convertido en una de las figuras más influyentes en el impulso de tecnologías limpias y la transformación de la industria química europea, así como también en uno de los ex futbolistas más ricos del planeta, gracias a su faceta como empresario.

Temas Relacionados

deportes-internacionalMathieu FlaminiArsenalMilanPremier LeagueFrancia

Últimas Noticias

El laboratorio del tenis: por qué el Masters de Madrid es el torneo más disruptivo del circuito

Es el único gran evento que cambió en todos sus aspectos a lo largo del tiempo: país, ciudad, superficie, color, fecha e identidad. Todo mutó, menos su relevancia

El laboratorio del tenis: por qué el Masters de Madrid es el torneo más disruptivo del circuito

Impactante accidente en el Rally Sudamericano: un auto perdió el control y volcó contra el público en Córdoba

El incidente se produjo durante el tramo Giulio Cesare en Mina Clavero. El saldo del impacto dejó tres heridos, uno de gravedad

Impactante accidente en el Rally Sudamericano: un auto perdió el control y volcó contra el público en Córdoba

El brutal nocaut que sufrió el boxeador argentino Braian Suárez contra Ben Whittaker en el primer round de una pelea en Inglaterra

El púgil nacional cayó por KO técnico tras múltiples caídas en el incio de un combate que se llevó a cabo en el M&S Bank Arena, de Liverpool

El brutal nocaut que sufrió el boxeador argentino Braian Suárez contra Ben Whittaker en el primer round de una pelea en Inglaterra

Michael Keane habló sobre la pelea con Idrissa Gueye y la lección tras la tarjeta roja en el Everton

El defensor relató cómo la tensión se convirtió en aprendizaje, el papel clave de los líderes y el valor del compañerismo en los desafíos más duros de la Premier League

Michael Keane habló sobre la pelea con Idrissa Gueye y la lección tras la tarjeta roja en el Everton

El espectacular mano a mano que tapó Dibu Martínez y su show de atajadas en el agónico triunfo del Aston Villa

El arquero de la selección argentina fue clave para el 4-3 de su equipo contra el Sunderland por la Premier League

El espectacular mano a mano que tapó Dibu Martínez y su show de atajadas en el agónico triunfo del Aston Villa
DEPORTES
El laboratorio del tenis: por qué el Masters de Madrid es el torneo más disruptivo del circuito

El laboratorio del tenis: por qué el Masters de Madrid es el torneo más disruptivo del circuito

Impactante accidente en el Rally Sudamericano: un auto perdió el control y volcó contra el público en Córdoba

El brutal nocaut que sufrió el boxeador argentino Braian Suárez contra Ben Whittaker en el primer round de una pelea en Inglaterra

Michael Keane habló sobre la pelea con Idrissa Gueye y la lección tras la tarjeta roja en el Everton

El espectacular mano a mano que tapó Dibu Martínez y su show de atajadas en el agónico triunfo del Aston Villa

TELESHOW
L-Gante abrió las puertas de su nueva casa y presentó el cuarto de su hija Jamaica: la reacción de Tamara Báez

L-Gante abrió las puertas de su nueva casa y presentó el cuarto de su hija Jamaica: la reacción de Tamara Báez

Lolo Tinelli cumplió 12 años: las tiernas dedicatorias de sus hermanos y del conductor al más pequeño de la familia

Las emotivas palabras de Catherine Fulop a Oriana Sabatini por su cumpleaños: “Celebramos tu vida”

Adabel Guerrero habló de los rumores de separación por una infidelidad: “Con mi marido tenemos idas y vueltas”

La provocativa foto de Ivana Figueiras junto a Darío Cvitanich: “Mi cita”

INFOBAE AMÉRICA

Corrupción y falta de transparencia: diez años después del terremoto en Ecuador, las zonas afectadas siguen esperando la reconstrucción

Corrupción y falta de transparencia: diez años después del terremoto en Ecuador, las zonas afectadas siguen esperando la reconstrucción

Blue Origin reutilizó por primera vez con éxito un propulsor para lanzar su cohete insignia New Glenn

El pasaje secreto de los emperadores y otros tesoros: el Coliseo de Roma se reinventa para el público

Irán condiciona el diálogo con EEUU: el régimen no enviará una delegación a Pakistán mientras siga el bloqueo naval

La increíble historia de la joya de Georges Méliès hallada en el baúl de un granero de EE.UU.