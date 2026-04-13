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Una figura de la selección argentina y su esposa abrirán un exclusivo restaurante en Mendoza

Lautaro Martínez junto a Agustina Gandolfo estrenarán Coraje Mendoza, un espacio que seguirá la línea del lugar que tienen en Italia

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Agustina Gandolfo con sombrero crema y poncho marrón, junto a Lautaro Martínez con gorra plana y chaleco beige, posan sonriendo al aire libre
Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez abrirán un nuevo centro gastronómico en Mendoza

La apertura de Coraje Mendoza, el exclusivo restaurante de Lautaro Martínez y su pareja Agustina Gandolfo en la provincia de Mendoza, marca un nuevo capítulo en la relación entre la gastronomía de alta gama y el enoturismo en Argentina.

Según información publicada por el medio local EcoCuyo, el delantero de la selección argentina y figura del Inter de Milán apuesta por un concepto que fusiona la tradición italiana con el espíritu mendocino, en un entorno pensado para atraer tanto a turistas internacionales como a referentes del sector gourmet.

El local, que abrirá sus puertas el próximo viernes 17 de abril en la bodega familiar Cittanina en Las Compuertas, busca posicionarse como un destino en sí mismo. De acuerdo con la información que se dio a conocer, Martínez y su esposa, la empresaria Agustina Gandolfo, trasladan a suelo argentino la experiencia adquirida con Coraje Milano, su primer emprendimiento en el exclusivo barrio de Brera, Italia. El nuevo espacio en Mendoza no solo replica el nombre, sino que profundiza la propuesta al integrar de manera orgánica la producción vitivinícola propia y una cocina con identidad binacional.

El concepto de Coraje Mendoza se centra en el encuentro entre la “tierra mendocina y la memoria italiana”, una narrativa que se expresa tanto en la carta como en el diseño del espacio. El restaurante se ubica dentro del predio de Cittanina, donde la familia produce vinos de alta gama elaborados con plantas de Malbec de 1930. Según describió EcoCuyo, la cava del restaurante ofrecerá de forma exclusiva etiquetas propias, en una apuesta por destacar el origen y la calidad por encima de los puntajes y la moda de mercado.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez sentados en un banco de piedra, sonriendo y brindando con copas de vino tinto. Detrás, vegetación y un cartel de "Rincón del Cerezo"
La pareja continúa apostando a la industria vinícola argentina

La dirección gastronómica de Coraje Mendoza estará a cargo de Grupo Broda, una empresa con más de 75 años de trayectoria en la gastronomía mendocina. El medio mendocino subrayó que la colaboración entre las familias Barbera y Gandolfo-Martínez asegura un estándar elevado, en el que se combinan técnicas italianas con productos locales. La carta incluye desde pastas artesanales hasta cortes de carne seleccionados, todos pensados para maridar con los vinos de la casa y aprovechar la estacionalidad de los ingredientes.

Uno de los ejes diferenciales del restaurante es el protagonismo del fuego en la cocina, elemento que estructura la experiencia culinaria y rinde homenaje a las raíces argentinas. La ambientación invita a disfrutar sin prisa de almuerzos y atardeceres frente a la Cordillera de los Andes, con un menú que ofrece tanto opciones a la carta como degustaciones por pasos. El restaurante funcionará todos los días, excepto los martes, entre las 12 y las 16.30 horas, y prevé visitas y degustaciones con reserva previa para quienes busquen conocer en profundidad la propuesta.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez, sonrientes, posan de pie en un exterior con vegetación, ella con sombrero y poncho, él con gorra, ambos en tonos tierra. Ella sostiene una botella de vino oscuro
Lautaro Martinez y su pareja inaugrarán Coraje Mendoza

El proyecto de Cittanina no se limita a la gastronomía. La finca planea sumar en el futuro lodges privados y un hotel boutique, ampliando la oferta de experiencias inmersivas para los visitantes. El objetivo es consolidar un polo enoturístico de alto nivel en una de las zonas con mayor proyección de la región, donde el turismo internacional encuentra en la combinación de paisaje, vino y cocina un atractivo central.

La inauguración cuenta con antecedentes de alto perfil: la apertura de Coraje Milano en 2022 reunió a jugadores del seleccionado argentino como Juan Musso, Joaquín Correa y Nicolás Tagliafico, además del histórico lateral y dirigente del Inter, Javier Zanetti. La expectativa en torno a la propuesta mendocina anticipa una atracción similar para celebridades y viajeros de lujo, quienes buscan experiencias integrales en los caminos del vino.

El relato de la marca Cittanina condensa el vínculo familiar y territorial de sus fundadores. El nombre, inspirado en Nina, la primera hija de la pareja en Italia, simboliza la unión de raíces y tradiciones. El proyecto, liderado por Andrés “Coco” Gandolfo, su hija Agustina y su yerno Lautaro Martínez, con el aporte técnico del enólogo Federico Isgró, avanza en su expansión internacional con presencia en Italia, Estados Unidos, Canadá y Argentina.

Las propuestas incluyen degustaciones, recorridos y eventos en un entorno natural privilegiado, donde la infraestructura está pensada tanto para el turismo social como corporativo. El objetivo es diferenciarse en un mercado saturado de etiquetas, privilegiando la calidad y el equilibrio en cada aspecto del servicio.

A la espera de la inauguración, Lautaro se encuentra en la recuperación de una nueva lesión que lo alejó del último duelo del conjunto de Milán. Tras convertir dos goles en el 5-2 del Inter a la Roma, el Toro se resintió en su sóleo izquierdo y será baja entre dos y tres semanas cuando restan menos de 60 días para el inicio oficial de la Copa del Mundo.

Copas de vino en primer plano desenfocado con un logo dorado en forma de escudo y luces colgantes en una pared oscura del Restaurante Lautaro Martinez
Una perspectiva enfocada de las copas de vino en la mesa, con el elegante logo dorado del restaurante de Lautaro Martinez

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