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Sufrió depresión tras la eliminación de la Copa del Mundo en Qatar y anunció por qué no usará su teléfono si es citado al Mundial 2026

Richarlison reveló detalles de cómo atravesó la derrota de la selección de Brasil en 2022 y marcó una postura de cara a un posible llamado de Ancelotti

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Richarlison habló de su paso por el Mundial de Qatar 2022 (Reuters)
Richarlison habló de su paso por el Mundial de Qatar 2022 (Reuters)

El delantero brasileño Richarlison reveló uno de los momentos más oscuros de su vida personal y profesional. En una extensa entrevista con France Football, publicada en la edición impresa, el atacante del Tottenham Hotspur volvió a repasar el impacto que tuvo tras disputar el Mundial de Qatar 2022 en su salud mental, los conflictos extradeportivos que atravesó y el cambio radical que logró a partir de la ayuda psicológica.

“Después del Mundial de 2022 caí en una depresión. Todas las desgracias posibles se abatieron sobre mí: la eliminación, la traición de mi agente, problemas familiares, contratiempos físicos... Durante un año y medio, me di un golpe tras otro cada día”, afirmó el futbolista, quien en 2024 había confesado la profundidad del golpe emocional que sufrió tras la eliminación de Brasil.

En ese contexto, Richarlison describió la sensación de estar atrapado en una situación sin salida: “Era la primera vez que tenía que lidiar con tantos problemas, me parecía un pozo sin fondo. En todo ese caos conocí a un abogado honesto que puso en orden mis asuntos y mis bienes”.

Richarlison sufrió la eliminación de la selección brasileña y cayó en depresión (Reuters)
Richarlison sufrió la eliminación de la selección brasileña y cayó en depresión (Reuters)

El delantero también reveló hasta qué punto llegó su crisis: “Trabajé con un psicólogo y, lo más importante, conocí a mi mujer”. Sin embargo, el testimonio más estremecedor llegó al recordar un episodio puntual: “Un día, conduciendo, pensé en estrellarme contra un muro. Hoy, cuando lo pienso, me digo que ya no tiene sentido”.

En paralelo, Richarlison también hizo foco en el impacto que tuvo la exposición mediática durante el Mundial. En otra parte de la entrevista, el delantero admitió que la atención constante lo afectó más de lo esperado y que en el caso de formar parte de la delegación que viaje al Mundial 2026, no llevará su teléfono móvil: “Hace poco vi una entrevista con Casemiro en la que aconsejaba a los jugadores más jóvenes que no consultaran las redes sociales durante el Mundial. Tiene razón”.

A partir de esa experiencia, tomó una decisión contundente de cara al futuro: “Si tengo que participar en la próxima fase final, en junio y julio, no volveré a usar el móvil”. El brasileño explicó además qué factores externos incidieron en su rendimiento: “Tuve que lidiar con asuntos ajenos al fútbol, problemas familiares, dramas con mis exnovias”. Esa carga, sumada a la presión deportiva, terminó por afectar su concentración: “Toda esa atención me desconcentró”.

Richarlison afirmó que no llevará su teléfono móvil en caso de ser convocado con Brasil (Reuters)
Richarlison afirmó que no llevará su teléfono móvil en caso de ser convocado con Brasil (Reuters)

Pero las dificultades en su vida no comenzaron allí. El atacante brasileño también repasó su infancia en Nova Venécia, un entorno que definió como una “zona difícil”. Con el medio mencionado, relató: “Empezaron las primeras tentaciones. No es sencillo resistir al dinero fácil. He manejado armas, pero, gracias a Dios, tuve una buena educación... No quería acabar en la cárcel. Algunos de mis amigos están muertos, otros están en la cárcel”.

El atacante de 28 años debutó en el América Mineiro antes de tener un destacado paso por el Fluminense. Su crecimiento deportivo lo llevó a dar el salto desde el fútbol brasileño hacia Europa, donde jugó en el Watford, Everton y Tottenham. Sin embargo, su paso tuvo grandes dificultades: “No entendía el idioma ni la cultura. Quería volver a Brasil”, explicó tras su llegada a Inglaterra.

En ese recorrido, también dejó entrever una posibilidad que no se concretó: “Quería ir allí, lo hablamos con Neymar durante las concentraciones de la Selección. Lamentablemente no se dio, es una pena. Hubiera sido increíble jugar en París con él y los demás brasileños”, señaló en relación a un posible pase al Paris Saint-Germain junto a Neymar tras la salida de Kylian Mbappé.

A pesar de todo, Richarlison logró dejar su huella en Qatar, donde convirtió tres goles y protagonizó uno de los momentos más destacados del torneo con su chilena frente a Serbia. Sin embargo, ni siquiera ese rendimiento individual logró aislarlo del contexto adverso que atravesaba.

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