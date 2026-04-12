La impresionante lesión en el fútbol europeo que abrió el debate sobre el uso de las canilleras

Las imágenes dieron la vuelta al mundo

Una impactante lesión sufrida por Lewis Holtby en la Eredivisie generó alarma durante el partido entre NAC Breda y Fortuna Sittard, luego de que el futbolista alemán recibiera un corte profundo en la pierna izquierda tras chocar con Justin Hubner. El incidente obligó a suspender el encuentro varios minutos para brindar atención médica inmediata.

Holtby, del NAC Breda, sufrió una herida grave cerca del minuto 38, cuando los tapones de Hubner impactaron directamente en su tibia en una jugada dividida. La lesión, que requirió puntos de sutura, reactivó el debate sobre la seguridad del equipamiento de los futbolistas en el fútbol profesional.

Testigos en el estadio quedaron impresionados por la escena, que provocó pánico entre jugadores y aficionados. Tras recibir el golpe con la pierna izquierda, Holtby cayó al césped con gestos de dolor evidentes, al tiempo que el árbitro permitió el ingreso inmediato del personal médico. Los jugadores rodearon al mediocampista mientras la transmisión mostraba la gravedad de la profunda herida, no apta para impresionables.

El cuerpo médico retiró a Holtby en camilla para atenderlo tras el corte. El partido permaneció detenido durante varios minutos, ante la visible preocupación de la afición por el estado del futbolista.

Lesión de Lewis Holtby reaviva debate sobre las espinilleras

El caso de Lewis Holtby intensificó la discusión sobre la efectividad de las canilleras actuales, según Sport.es. En los últimos años, numerosos jugadores han optado por utilizar versiones de tamaño reducido, que, aunque cumplen con el reglamento internacional, ofrecen una cobertura mínima en áreas vulnerables como la tibia.

Las Reglas de Juego exigen su uso, pero el reglamento solo establece que deben estar elaboradas con un “material adecuado” y proporcionar una “protección razonable”, sin definir tamaños ni estándares específicos. Además, recientemente se ha recalcado que “los jugadores son responsables de su equipamiento”, lo que ha facilitado que prevalezcan protecciones cada vez más pequeñas y menos eficaces.

Repercusiones en el partido y consecuencias para el NAC Breda

A pesar de la ausencia de Lewis Holtby antes del descanso, el NAC Breda logró empatar 1-1 ante el Fortuna Sittard. Un gol de Mohamed Nassoh en el tiempo añadido permitió al equipo sumar un punto, aunque se encuentra en zona de descenso en la Eredivisie, con 25 puntos a dos del SC Telstar, que hoy está manteniendo la categoría.

El Fortuna Sittard, por su parte, ostenta 36 y está lejos del peligro, y a ocho de la zona de clasificación a certámenes internacionales.

Holtby, de 35 años, se tomó el incidente con calma. El ex Schalke 04, Mainz, Bochum, Tottenham, Fulham, Hamburgo y Blackburn Rovers, entre otros clubes, compartió en sus redes una imagen de su pierna tras las curaciones. Y le adosó una leyenda: “Sólo algunos puntos. Volveré en algún tiempo. Gracias por los mensajes”.