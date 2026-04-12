Deportes

La impresionante lesión en el fútbol europeo que abrió el debate sobre el uso de las canilleras

Lewis Holtby, del NAC Breda, sufrió un profundo corte en su pierna izquierda tras chocar con Justin Hubner, del Fortuna Sittard

Guardar

Las imágenes dieron la vuelta al mundo

Una impactante lesión sufrida por Lewis Holtby en la Eredivisie generó alarma durante el partido entre NAC Breda y Fortuna Sittard, luego de que el futbolista alemán recibiera un corte profundo en la pierna izquierda tras chocar con Justin Hubner. El incidente obligó a suspender el encuentro varios minutos para brindar atención médica inmediata.

Holtby, del NAC Breda, sufrió una herida grave cerca del minuto 38, cuando los tapones de Hubner impactaron directamente en su tibia en una jugada dividida. La lesión, que requirió puntos de sutura, reactivó el debate sobre la seguridad del equipamiento de los futbolistas en el fútbol profesional.

Testigos en el estadio quedaron impresionados por la escena, que provocó pánico entre jugadores y aficionados. Tras recibir el golpe con la pierna izquierda, Holtby cayó al césped con gestos de dolor evidentes, al tiempo que el árbitro permitió el ingreso inmediato del personal médico. Los jugadores rodearon al mediocampista mientras la transmisión mostraba la gravedad de la profunda herida, no apta para impresionables.

El cuerpo médico retiró a Holtby en camilla para atenderlo tras el corte. El partido permaneció detenido durante varios minutos, ante la visible preocupación de la afición por el estado del futbolista.

Lesión de Lewis Holtby reaviva debate sobre las espinilleras

El caso de Lewis Holtby intensificó la discusión sobre la efectividad de las canilleras actuales, según Sport.es. En los últimos años, numerosos jugadores han optado por utilizar versiones de tamaño reducido, que, aunque cumplen con el reglamento internacional, ofrecen una cobertura mínima en áreas vulnerables como la tibia.

Las Reglas de Juego exigen su uso, pero el reglamento solo establece que deben estar elaboradas con un “material adecuado” y proporcionar una “protección razonable”, sin definir tamaños ni estándares específicos. Además, recientemente se ha recalcado que “los jugadores son responsables de su equipamiento”, lo que ha facilitado que prevalezcan protecciones cada vez más pequeñas y menos eficaces.

El posteo de Lewis Holtby tras la lesión que sufrió

Repercusiones en el partido y consecuencias para el NAC Breda

A pesar de la ausencia de Lewis Holtby antes del descanso, el NAC Breda logró empatar 1-1 ante el Fortuna Sittard. Un gol de Mohamed Nassoh en el tiempo añadido permitió al equipo sumar un punto, aunque se encuentra en zona de descenso en la Eredivisie, con 25 puntos a dos del SC Telstar, que hoy está manteniendo la categoría.

El Fortuna Sittard, por su parte, ostenta 36 y está lejos del peligro, y a ocho de la zona de clasificación a certámenes internacionales.

Holtby, de 35 años, se tomó el incidente con calma. El ex Schalke 04, Mainz, Bochum, Tottenham, Fulham, Hamburgo y Blackburn Rovers, entre otros clubes, compartió en sus redes una imagen de su pierna tras las curaciones. Y le adosó una leyenda: “Sólo algunos puntos. Volveré en algún tiempo. Gracias por los mensajes”.

Temas Relacionados

Lewis HoltbyNAC Bredadeportes-argentina

Últimas Noticias

La filosa frase de un jugador de Barcelona de Ecuador contra Boca Juniors que elevó la temperatura antes del cruce por Libertadores

La Bombonera será el escenario de este choque por la segunda fecha del Grupo D del certamen continental. El comentario del uruguayo Sergio Núñez que encendió la previa

La filosa frase de un jugador de Barcelona de Ecuador contra Boca Juniors que elevó la temperatura antes del cruce por Libertadores

River Plate visita a Racing en un duelo especial por el Torneo Apertura

La Academia de Gustavo Costas recibe al Millonario de Chacho Coudet, que arriba al encuentro con cuatro victorias al hilo en el plano local. Transmite ESPN Premium

River Plate visita a Racing en un duelo especial por el Torneo Apertura

Argentina empató 1-1 con Bolivia, avanzó a las semis del Sudamericano Sub 17 y se clasificó al Mundial de Qatar

El equipo dirigido por Diego Placente logró el objetivo tras un partido muy disputado ante La Verde. El encuentro se disputó en el estadio CARFEM de Ypané, Paraguay

Argentina empató 1-1 con Bolivia, avanzó a las semis del Sudamericano Sub 17 y se clasificó al Mundial de Qatar

La postura de Gimnasia de Jujuy con el futbolista detenido por una amenaza de bomba en un avión

El club esperará las actuaciones judiciales y este lunes tomará una determinación sobre el futuro de Emiliano Endrizzi. La chance de una rescisión de contrato sigue latente

La postura de Gimnasia de Jujuy con el futbolista detenido por una amenaza de bomba en un avión

Nico Paz convirtió un golazo en la derrota por 4-3 del Como ante el Inter de Milan, que se encamina a ganar la Serie A

El volante argentino se destacó con una notable actuación por al fecha 32 del torneo italiano, pero no pudo evitar la caída de su equipo ante el líder del certamen

Nico Paz convirtió un golazo en la derrota por 4-3 del Como ante el Inter de Milan, que se encamina a ganar la Serie A
DEPORTES
La filosa frase de un jugador de Barcelona de Ecuador contra Boca Juniors que elevó la temperatura antes del cruce por Libertadores

La filosa frase de un jugador de Barcelona de Ecuador contra Boca Juniors que elevó la temperatura antes del cruce por Libertadores

River Plate visita a Racing en un duelo especial por el Torneo Apertura

Argentina empató 1-1 con Bolivia, avanzó a las semis del Sudamericano Sub 17 y se clasificó al Mundial de Qatar

La postura de Gimnasia de Jujuy con el futbolista detenido por una amenaza de bomba en un avión

Nico Paz convirtió un golazo en la derrota por 4-3 del Como ante el Inter de Milan, que se encamina a ganar la Serie A

TELESHOW
Valeria Lois recordó a su profesor de física en la radio y un inesperado mensaje conmovió a todos: “42 años de docencia valieron la pena”

Valeria Lois recordó a su profesor de física en la radio y un inesperado mensaje conmovió a todos: “42 años de docencia valieron la pena”

El llanto de Belén Francese al hablar del caso de Ángel López: “No hay protección en las infancias”

Carina Zampini regresó a La Peña de Morfi para celebrar junto a Diego Leuco sus 10 años: “Qué lindo estar de vuelta”

Maxi López, Claudia Villafañe y más celebridades en una jornada por la paz mundial

El detalle de Maxi López que lo acerca a Wanda Nara y a su mudanza en la Argentina: la foto

INFOBAE AMÉRICA

Péter Magyar aseguró que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN tras su victoria electoral

Péter Magyar aseguró que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN tras su victoria electoral

El obispo nicaragüense Silvio Báez denunció desde el exilio que los regímenes que obligan al destierro “son enemigos de la paz”

Estados Unidos iniciará el lunes el bloqueo de todos los puertos iraníes

Netanyahu nombró a Roman Gofman, su secretario militar, como nuevo jefe del Mossad

Irán lanzó una nueva amenaza a EEUU tras el fracaso de las negociaciones: “Les daremos una lección aún mayor”