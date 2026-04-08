Tomás Etcheverry derrotó a Terence Atmane y enfrentará a Carlos Alcaraz en los octavos del Masters 1000 de Montecarlo

Tomás Etcheverry se clasificó por primera vez a los octavos de final en el Masters 1000 de Montecarlo, se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo, al derrotar en tres sets al francés Terence Atmane con un marcador de 3-6, 6-3 y 6-2 en una hora y 58 minutos de competencia. Por un lugar en los cuartos de final, enfrentará al español Carlos Alcaraz.

Atmane (ocupa el puesto 45 del ranking ATP) disputó su primera participación en el Principado de Mónaco con la confianza en alza, tras haber alcanzado los octavos de final en el Masters 1000 de Miami, donde venció al canadiense Felix Auger-Aliassime (7°). Luego de superar en el debut al estadounidense Ethan Quinn (54°), se presentó este miércoles en la segunda ronda frente a Etcheverry (30°), a quien no le dio tregua en el inicio.

El tenista, de 24 años y nacido en Saint-Martin-Boulogne, golpeó primero al conseguir el quiebre en el cuarto game para adelantarse 4-1. Sólido con el revés, agresivo y con variantes desde la derecha, el galo tomó la iniciativa de los puntos y se llevó el primer set por 6-3.

En el segundo parcial se invirtieron los roles. Etcheverry mostró mayor paciencia para forzar el error de su rival, estuvo más enfocado y leyó mejor sus ejecuciones. En el cuarto game, y por primera vez en la tarde monegasca, logró quebrarle el servicio al francés para colocarse 3-1, aunque no pudo confirmar la ventaja en el juego siguiente.

Sin desesperarse, el platense continuó presionando desde el fondo y, con Atmane al saque 3-4 y 15-40, el francés mostró su fastidio al arrojar la raqueta al suelo tras quedar con doble quiebre en contra. El argentino aprovechó ese momento y encaminó el set hacia la igualdad con un 6-3.

En la manga decisiva, Etcheverry demostró por qué es el jugador con más triunfos en lo que va de la temporada sobre canchas lentas, con un total de 12. El platense mantuvo la misma sintonía, elevó su nivel y, en un abrir y cerrar de ojos, se adelantó 4-0. Desde entonces, el ritmo del partido quedó en manos del Retu, que terminó imponiéndose por 6-2

El tenista argentino enfrentará en la siguiente fase al español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, quien viene de vencer de forma contundente al bonaerense Sebastián Báez (65°) por 6-1 y 6-3. El único registro entre ambos quedó en manos del murciano en el Challenger de Trieste 2020.

El juego está programado para este jueves, en el tercer turno de la Court Rainier III, cuyo primer partido será a las 6:00 (hora argentina), y podrá verse en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

Tomás Etcheverry enfrentará en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo al español Carlos Alcaraz

Etcheverry logró esta temporada sacarse una espina que arrastraba desde hacía tiempo, luego de haber perdido tres finales consecutivas: Santiago y Houston en 2023, y Lyon en 2024. A partir de ese punto, el platense inició un proceso de reconstrucción tanto dentro como fuera de la cancha, en busca de dar el salto definitivo.

Tras una serie de resultados adversos, decidió ponerle fin a su vínculo con Walter Grinovero. Durante algunas semanas atravesó una etapa de transición junto a Jerónimo Lanteri y Eduardo Infantino, hasta que sumó a su equipo a Horacio De la Peña, quien permaneció ocho meses al frente del proyecto sin lograr consolidar resultados.

En ese contexto, el Retu optó por volver a sus raíces y retomó la relación con Grinovero, esta vez acompañado por Kevin Konfederak. Con el tiempo, el trabajo dio sus frutos: el bonaerense conquistó su primer título en el circuito ATP en Río de Janeiro, tras vencer en la final al chileno Alejandro Tabilo.

Cabe destacar que en primer turno Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta sudamericana, ocupa el puesto 19 del escalafón mundial, quedó eliminado en la segunda ronda por el checo Tomas Machac por 7-6(2) y 6-2.

Cerúndolo se despide de Montecarlo habiendo alcanzado 50 triunfos en torneos Masters 1000, categoría en la que es el jugador argentino activo con más éxitos. Además, alcanzó el noveno puesto histórico entre los tenistas nacionales, por detrás de David Nalbandian (113), Juan Martín del Potro (107), Juan Mónaco (80), Juan Ignacio Chela (72), Guillermo Coria (72), Gastón Gaudio (62) y Diego Schwartzman (61), e igualando la marca de Guillermo Cañas (51).

Además, acumuló una racha de 12 triunfos consecutivos en debuts, desde su derrota ante el kazajo Alexander Shevchenko (77°) en Shanghái 2024.