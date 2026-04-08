San Lorenzo se enfrentará a Recoleta de Paraguay en el inicio de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

San Lorenzo visitará a Recoleta FC de Paraguay en su estreno en la Copa Sudamericana

San Lorenzo hará su estreno en la Copa Sudamericana 2026 frente al Recoleta FC de Paraguay por la primera fecha del Grupo D. El partido se jugará en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, a partir de las 19.00, con arbitraje del chileno Cristián Garay y televisación de ESPN.

El equipo conducido por Gustavo Álvarez debutará en el grupo que también comparte con Santos de Brasil y Deportivo Cuenca de Ecuador con la ilusión de competir en un torneo internacional y volver a codearse con la gloria. El Ciclón llega al duelo con el ánimo en alza luego de la victoria por 1-0 frente a Estudiantes de La Plata en el Nuevo Gasómetro gracias al gol de Manuel Insaurralde. Además, el Santo de Boedo hace tres partidos que no pierde y está expectante en el Torneo Apertura, cerca de los puestos de clasificación a los octavos de final.

Por su parte, el Recoleta FC llega al partido con un último triunfo por la liga de Paraguay ante el Club Sportivo San Lorenzo por 4-2 con dobletes de Aldo González y Allan Wik. Los conducidos por Jorge González tienen en sus filas a cuatro futbolistas argentinos (Lucas Monzón, Nicolás Marotta, Marcelo Cañete y Andrés Marsengo) y actualmente se encuentran en el octavo puesto del Torneo Apertura, con 19 puntos (5 triunfos, 4 empates y 6 derrotas), a 17 unidades del líder Olimpia.

En otro de los partidos del Grupo D el Santos de Neymar visitará al Deportivo Cuenca de Ecuador. En la siguiente fecha de la zona, San Lorenzo recibirá al Cuenca (jueves 16 de abril, a las 21.30) y el Peixe será local ante Recoleta FC (martes 14/4) a la misma hora.

En cuanto al calendario próximo de ambos equipos, San Lorenzo jugará el domingo 12 de abril en Rosario frente a Newell’s por la fecha 14 del Torneo Apertura y Recoleta visitará el sábado 11/4 a Sportivo Luqueño por el campeonato paraguayo.

Probables formaciones:

Recoleta FC: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Dairon Mosquera; Juan Franco, José Espínola, Aldo González; Kevin Parzajuk, Allan Wik y Wilfredo Báez. DT: Jorge González.

San Lorenzo: Orlando Gill; Mathias De Rittis; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripicio, Manuel Insaurralde, Nahuel Barrios, Gregorio Rodríguez; Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Estadio: Defensores del Chaco

Árbitro: Cristián Garay (Chile)

Hora: 19.00

TV: ESPN /Disney+

LOS GRUPOS Y POSICIONES DE LA COPA SUDAMERICANA 2026: