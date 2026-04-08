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Lanús comenzará su camino en la Copa Libertadores ante Mirassol en Brasil: hora, TV y formaciones

El Granate, que accedió a la competencia como vencedor de la Copa Sudamericana, tendrá un duro inicio en San Pablo. Desde las 19, por Fox Sports y Disney+

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Imagen dividida: a la izquierda, jugadores de Mirassol con camisetas amarillas celebran; a la derecha, dos futbolistas de Lanús en granate festejan
Lanús buscará hacerse fuerte en la Copa Libertadores en su debut como visitante ante Mirassol

El interior de San Pablo se prepara para recibir una nueva página en la historia de la Copa Libertadores, cuando este miércoles 8 de abril el Mirassol Futebol Clube debute en la fase de grupos ante Club Atlético Lanús. El encuentro, válido por la primera fecha del Grupo G, está programado para las 19 en el Estadio José Maria de Campos Maia, escenario donde el conjunto argentino buscará dar un primer paso firme en el certamen continental más importante de América. La conducción arbitral estará a cargo del colombiano Jhon Ospina, acompañado en el VAR por su compatriota Nicolás Gallo. El partido podrá verse a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Para el Granate, este estreno llega en un contexto de máxima expectativa. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino inicia su camino internacional tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025 y alzar la Recopa Sudamericana 2026 frente al poderoso Flamengo, con un triunfo en el mítico Maracaná que ha quedado marcado en la memoria de sus hinchas.

El antecedente más destacado de Lanús en la Libertadores fue la final de 2017, donde cayó frente a Gremio de Brasil. Ahora, el plantel bonaerense apuesta a la experiencia y al liderazgo de figuras como Eduardo Toto Salvio y Carlos Cali Izquierdoz para afrontar el desafío dentro de un grupo complejo, que también integran Liga de Quito de Ecuador y Always Ready de Bolivia.

Para este compromiso Mauricio Pellegrino contará con la vuelta de Walter Bou, aunque aún deberá esperar para contar con las vueltas de los lesionados Dylan Aquino y Marcelino Moreno. Ante este escenario, todo hace indicar que el colombiano Yoshan Valois sería la principal carta en ofensiva.

Del otro lado, Mirassol transita un momento inédito. El conjunto paulista, dirigido por Rafael Guanaes, sorprendió al fútbol brasileño al finalizar cuarto en el Brasileirao 2025, lo que le permitió acceder por primera vez a la fase de grupos de la Libertadores. La ilusión del equipo se apoya en la jerarquía de Tiquinho Soares, referencia ofensiva que buscará vulnerar la zaga argentina. El club aspira a consolidar su crecimiento con una actuación competitiva en el máximo torneo continental.

El cruce se presenta como un choque de historias y presentes contrastantes. Lanús, con una trayectoria consolidada a nivel internacional, llega con el impulso de sus recientes conquistas y el objetivo de extender su buen momento en el ámbito continental. Mirassol, en tanto, intentará hacer valer su localía y el entusiasmo de un público que asiste por primera vez a una cita de esta magnitud en la ciudad.

El cuadro local, luego de ser la gran revelación del Brasileirao, sufrió varias bajas de peso y pareciera no encontrar el rumbo esta temporada en el torneo. Marchan en la última colocación con solamente seis unidades tras nueve presentaciones (ganó solamente un juego).

Tras este compromiso, Mirassol recibirá el 11 de abril a Bahía por la Serie A de Brasil y luego viajará a Ecuador para medirse el 14 a Liga de Quito. Lanús, por su parte, tiene una dura seguidilla por delante, ya que el 13 de abril recibirá a Banfield en una nueva edición del Clásico del Sur y el 16 recibirá a Always Ready de Bolivia.

Probables formaciones:

Mirassol: Walter; Igor Formiga, Joao Victor, Willian Machado, Reinaldo; Yuri Lara, Aldo Filho; Shaylon, Alesson, Firmino Negueba; y Tiquinho Soares. DT: Rafael Guanaes.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda; y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: José Maria de Campos Maia

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)

VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

Hora: 19.

Televisación: Fox Sports y Disney+

Tabla de posiciones:

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