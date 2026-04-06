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Tensión en la práctica del Corinthians: los videos del apriete de la barra a los jugadores

Mientras la dirigencia encontró al sucesor de Dorival Júnior, los torcedores de “Gavioes da Fiel” tuvieron un violento diálogo con los futbolistas

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Los violentos interceptaron a los futbolistas luego de que el equipo quedara a dos puntos del descenso y sufriera el despido del entrenador, Dorival Júnior

La práctica de Corinthians en São Paulo quedó atravesada por una escena inusual al quedar expuestos los futbolistas a un apriete directo de la barra brava Gaviões da Fiel, que irrumpió en el entrenamiento para exigir explicaciones por la serie de malos resultados y la reciente salida del entrenador. El presidente del grupo, Alé Doménico, encabezó la protesta y acusó a los jugadores de haber contribuido a la salida de Dorival Júnior: “Está claro que estos muchachos derrocaron al entrenador. Su falta de compromiso es flagrante”, sostuvo ante la prensa.

La presión de los hinchas se presentó en un contexto de crisis deportiva: Corinthians acumula nueve partidos sin conocer la victoria y se encuentra apenas dos puntos por encima de la zona de descenso en el torneo local. La protesta se produjo después de la derrota por 1-0 frente a Internacional en el estadio Neo Química Arena y a pocos días del debut en la Copa Libertadores frente a Platense en Argentina.

Los referentes de la barra reclamaron mayor entrega y advirtieron a los futbolistas que “no habrá más tolerancia”. Doménico, remarcó: “Quien quiera irse, que se vaya. Solo nos quedamos los hinchas y este escudo. No vamos a tolerar esto más. Se nos acabó la paciencia”. La irrupción no derivó en incidentes físicos, aunque la tensión fue visible en el rostro de los jugadores y el cuerpo técnico.

Este episodio se suma al clima de inestabilidad que atraviesa el club tras la destitución de Dorival Júnior, exentrenador de la selección brasileña y campeón de la Copa do Brasil con el equipo. La dirigencia resolvió en menos de 24 horas la llegada de Fernando Diniz, quien será presentado oficialmente al plantel y debutará como técnico este jueves ante Platense en Vicente López.

Los violentos interceptaron a los futbolistas luego de que el equipo quedara a dos puntos del descenso y sufriera el despido del entrenador, Dorival Júnior

La directiva de Corinthians considera que la plantilla cuenta con nombres de jerarquía y espera que la llegada de Diniz permita revertir la situación en el plano local e internacional. El flamante entrenador ha sido una figura destacada en el fútbol brasileño desde la temporada 2016, cuando llevó al modesto Audax a la final del Campeonato Paulista. Desde entonces, ha entrenado al Athletico-PR, Fluminense, Santos, São Paulo, Vasco y Cruzeiro.

En 2023, el mejor año de su carrera, levantó la Copa Libertadores con el Fluminense. En esa misma temporada, dirigió a la selección brasileña en seis partidos de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial. Fernando Diniz intentará recuperar el nivel futbolístico a partir de un estilo que prioriza la posesión y la presión ofensiva del Corinthians, con la expectativa de potenciar tanto a los referentes como a los juveniles del club.

La protesta de la barra brava y la presión sobre los jugadores reflejan el momento de máxima exigencia que vive Corinthians, obligado a mejorar su rendimiento para evitar riesgos en el Brasileirao y para aspirar a una campaña competitiva en la Copa Libertadores. La directiva aún no emitió un comunicado oficial sobre el ingreso de los hinchas al entrenamiento, mientras en medios brasileños se multiplican los pedidos de mayor seguridad y respaldo institucional para el plantel profesional.

MÁS VIDEOS DE LA APRETADA DE LA BARRA DEL CORINTHIANS AL PLANTEL

Los violentos interceptaron a los futbolistas luego de que el equipo quedara a dos puntos del descenso y sufriera el despido del entrenador, Dorival Júnior
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