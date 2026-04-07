Deportes

Murió Mircea Lucescu, el técnico de la selección de Rumania que había sufrido un infarto tras quedarse afuera del Mundial 2026

El símbolo del fútbol rumano falleció en Bucarest tras una doble afección cardíaca, poco después de dejar su cargo y de la derrota ante Turquía en el repechaje. Su carrera abarcó más de seis décadas y múltiples títulos

Guardar
Murió Mircea Lucescu, el técnico de la selección de Rumania que había sufrido un infarto tras quedarse afuera del Mundial 2026 (REUTERS/George Calin)
Murió Mircea Lucescu, el técnico de la selección de Rumania que había sufrido un infarto tras quedarse afuera del Mundial 2026 (REUTERS/George Calin)

La muerte de Mircea Lucescu a los 80 años en Bucarest, tras sufrir un doble infarto pocos días después de dejar el cargo de seleccionador de Rumania, conmocionó al mundo del fútbol y cerró la historia de uno de los técnicos más laureados del siglo XXI. El deceso se produjo este martes en el Hospital Universitario de la capital rumana, donde permanecía internado desde el viernes anterior por complicaciones cardíacas. El hospital confirmó el fallecimiento a las 20:30 hora local, en un comunicado que subrayó su papel como símbolo nacional y pionero del deporte en su país.

Mircea Lucescu había presentado su renuncia al frente de la selección de Rumania el 2 de abril, tras sentirse indispuesto durante un entrenamiento, una semana después de la derrota ante Turquía en las semifinales del repechaje europeo al Mundial 2026. La eliminación, que privó a Rumania del regreso a la Copa del Mundo, precedió a los problemas de salud que derivaron en su internación y posterior fallecimiento. El entrenador se convirtió en el seleccionador de mayor edad en dirigir un partido oficial al frente de un combinado nacional, con 80 años durante el encuentro ante los turcos.

La Federación Rumana de Fútbol (FRF) expresó su pesar a través de sus canales oficiales y decretó un minuto de silencio en todos los partidos de la próxima jornada de las competiciones nacionales. “Nuestro fútbol pierde hoy no solo a un brillante estratega, sino a un mentor, un visionario y un símbolo nacional que llevó la bandera tricolor a las más altas cimas del éxito mundial”, publicó la entidad. La trayectoria de Lucescu superó la barrera de seis décadas, primero como jugador, luego como entrenador, y abarcó títulos y récords en varios países.

Mircea Lucescu había dirigido el duelo de repechaje europeo rumbo al mundial que Rumania perdió ante Turquía en el Tupras Stadyumu (REUTERS/Murad Sezer)
Mircea Lucescu había dirigido el duelo de repechaje europeo rumbo al mundial que Rumania perdió ante Turquía en el Tupras Stadyumu (REUTERS/Murad Sezer)

Nacido el 29 de julio de 1945 en Bucarest, Lucescu inició su carrera deportiva en 1961, y dos años después llegó al Dinamo Bucarest, club con el que conquistó siete ligas y dos copas nacionales. Como futbolista sumó 70 partidos en la selección rumana y fue capitán en el Mundial de México 1970. Su debut como entrenador se dio en 1979 en el Corvinul Hunedoara y, a partir de 1981, asumió el banquillo de la selección nacional, a la que clasificó por primera vez a una Eurocopa en Francia 1984.

La carrera de Lucescu incluyó experiencias en clubes de Italia, Turquía, Rusia y Ucrania. En este último país firmó su etapa más exitosa al frente del Shakhtar Donetsk, equipo con el que ganó ocho ligas, seis copas, siete supercopas y la Copa de la UEFA en 2009. Su gestión en el club ucraniano lo posicionó como uno de los entrenadores más exitosos de Europa del Este y referente en la modernización de métodos de entrenamiento en la región. Además, obtuvo títulos con el Galatasaray y el Besiktas en Turquía, el Zenit en Rusia y el Dinamo Kiev en Ucrania, sumando en total 35 títulos importantes.

En agosto de 2024, Lucescu volvió a hacerse cargo de la selección rumana con el objetivo de clasificar al país al Mundial 2026, 38 años después de su primer ciclo. Durante este segundo periodo al frente del equipo nacional, sumó 11 victorias, un empate y seis derrotas, pero la caída ante Turquía en la repesca europea puso fin a su última aventura en los banquillos.

Reconocido por su inteligencia táctica y su disciplina, Lucescu recibió distinciones como la Orden Nacional de la Estrella de Rumania y el título de Entrenador del Año en varias ocasiones. El propio técnico había afirmado: “Morir en el campo es lo más bonito que le puede pasar a un entrenador. Me gustaría morir en el campo. Significa que lo has vivido todo en plena lucha”.

El legado de Mircea Lucescu continuará en la memoria del fútbol rumano y europeo. La Federación Rumana anunció homenajes en su honor y sus logros permanecen como referencia para futuras generaciones de entrenadores y jugadores.

Temas Relacionados

deportes-internacionalMircea LucescuSelección de RumaniaMundial 2026

Últimas Noticias

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

El Xeneize visitará al conjunto chileno por la primera fecha del certamen continental. Arrancará a las 21:30

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Bayern Múnich le ganó 2-1 a Real Madrid y Arsenal se impuso 1-0 al Sporting de Lisboa por los cuartos de la Champions: todos los goles

Los bávaros pudieron liquidar la llave, pero fallaron en la definición y todo se resolverá en Alemania. Por otro lado, los Gunners definirán su serie en Londres frente al cuadro portugués

Bayern Múnich le ganó 2-1 a Real Madrid y Arsenal se impuso 1-0 al Sporting de Lisboa por los cuartos de la Champions: todos los goles

Video: un fanático corrió desnudo adelante del micro del Real Madrid antes del partido ante Bayern Múnich por la Champions

El nudista burló la seguridad, escapó de los policías y se perdió entre la multitud. Las imágenes recorrieron el mundo

Video: un fanático corrió desnudo adelante del micro del Real Madrid antes del partido ante Bayern Múnich por la Champions

Tras la victoria de San Martín de Tucumán, Vélez busca la clasificación en la Copa Argentina ante Deportivo Armenio

El Fortín se estrena en el torneo frente al equipo de la B Metropolitana. Antes, el Santo eliminó por penales a Estudiantes de Río Cuarto

Tras la victoria de San Martín de Tucumán, Vélez busca la clasificación en la Copa Argentina ante Deportivo Armenio

Anunciaron un importante cambio en la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires con un auto de F1

Los organizadores del evento informaron una modificación sustancial que favorecerá al público. Se esperan 500.000 personas

Anunciaron un importante cambio en la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires con un auto de F1
DEPORTES
Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Bayern Múnich le ganó 2-1 a Real Madrid y Arsenal se impuso 1-0 al Sporting de Lisboa por los cuartos de la Champions: todos los goles

Video: un fanático corrió desnudo adelante del micro del Real Madrid antes del partido ante Bayern Múnich por la Champions

Tras la victoria de San Martín de Tucumán, Vélez busca la clasificación en la Copa Argentina ante Deportivo Armenio

Anunciaron un importante cambio en la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires con un auto de F1

TELESHOW
Anunciaron la docuserie sobre la vida de Silvina Luna

Anunciaron la docuserie sobre la vida de Silvina Luna

Chechu Bonelli reflexionó luego de terminar con Facundo Pieres: “No se si estoy preparada para una relación”

La escapada con amigas de Evangelina Anderson a Miami: cómplices y a puro relax

El cruce de indirectas entre Wanda Nara y Mauro Icardi encendió las redes: “Quedan expuestos”

Majo Martino compartió su inesperado reencuentro con un actor italiano: de quién se trata

INFOBAE AMÉRICA

Procuraduría de Honduras impulsa una transformación técnica y refuerza su lucha contra la corrupción

Procuraduría de Honduras impulsa una transformación técnica y refuerza su lucha contra la corrupción

¿Por qué una planta eligió un solo aroma para sobrevivir? El sorprendente caso del Smilax insularis

Detienen en Panamá a venezolano acusado de violencia sexual en edificio estatal

Estados Unidos e Irán estudian una propuesta de Pakistán para un alto el fuego de dos semanas

El Salvador enfrenta el desafío de regular scooters y otros medios de transporte alternativos