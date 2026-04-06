Una figura de UFC sufrió un brutal rodillazo en el rostro, quedó inconsciente y la reacción del árbitro contra su rival dio que hablar

El brutal nocaut de una luchadora en UFC

La Ultimate Fighting Championship (UFC) fue escenario de una de las imágenes más impactantes de la temporada en el Meta APEX de Las Vegas. En la cartelera de UFC Fight Night 115, la brasileña Alice Pereira consiguió un nocaut devastador sobre Hailey Cowan, quien quedó inconsciente tras recibir un rodillazo directo al mentón. La acción ocurrió a los 4 minutos y 24 segundos del segundo asalto en la división de peso gallo femenino.

La pelea, que en sus primeros compases mostró a ambas competidoras alternando el dominio, terminó abruptamente cuando Pereira, de 20 años, ejecutó un rodillazo que dejó completamente inmóvil a Cowan, de 34 años.El árbitro intervino de inmediato cuando la luchadora texana cayó a la lona, inmovilizando a Cowan para evitar que siguiera recibiendo golpes. La reacción del oficial fue determinante para preservar la integridad física de la atleta estadounidense.

En declaraciones recogidas por MMA Junkie, Alice Pereira celebró su victoria con un mensaje directo: “Soy real, cabrones. ¡Soy real! ¡Soy muy real! Dana, me encanta el dinero, me encanta pelear”. La joven brasileña se convirtió así en la mujer más joven en lograr un nocaut en la historia de la UFC, además de ampliar su récord profesional a siete victorias y una sola derrota.

Según detalló la organización, Pereira debutó en la UFC con apenas 19 años y tras este triunfo recibió un bono de 50.000 dólares por la mejor performance de la noche.

Pereira ganó el bono de la noche tras su victoria en UFC

El combate se desarrolló en un ambiente de alta tensión. Hailey Cowan, que llegaba a la pelea con una seguidilla de derrotas y una trayectoria marcada por las lesiones, logró ralentizar a Pereira durante varios pasajes del enfrentamiento a través de su lucha cuerpo a cuerpo. No obstante, el desenlace se precipitó cuando la brasileña conectó la rodilla al mentón, dejando sin posibilidades de recuperación a su rival. Mientras Cowan yacía en la lona, Pereira alcanzó a conectar un par de golpes adicionales antes de que el árbitro detuviera la pelea.

Cowan suma ahora tres derrotas consecutivas desde su ingreso a la UFC en 2022, sin haber conseguido una sola victoria en la organización. Su carrera ha estado marcada por lesiones y una escasa frecuencia de peleas, pese a haber firmado con la promotora hace ya dos años.

Cowan no logró ninguna victoria desde su arribo a UFC en 2022

Luego del combate, Cowan recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje de resiliencia: “Dios sigue siendo bueno. Todavía tengo muchas cosas por las que sonreír y estoy bien. Con el corazón roto, pero bendecida. La pasión es lo que hacemos, el propósito es la razón por la que lo hacemos. Gracias, Jesús, por el valor para hacer cosas que dan miedo y para soñar en grande. Sigo con la frente en alto”.

Por su parte, Alice Pereira se convirtió en uno de los nombres a seguir en la división gallo femenino. El triunfo en Las Vegas no solo le permitió recuperarse tras un debut fallido frente a Montse Rendon, sino que evidenció su capacidad para definir peleas por nocaut, una característica poco frecuente en su categoría. De acuerdo con las estadísticas, cuatro de las cinco victorias regionales previas de Pereira también se resolvieron antes del límite.