Quién es Nívia de Lima, la primera directora técnica en llegar a la Primera División de Brasil: “Debería ser más natural”

Nívia de Lima hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de asistente técnica

La presencia de Nívia de Lima en el banco de suplentes del Chapecoense durante el empate ante Vitória fijó un precedente en el fútbol brasileño. Por primera vez, una mujer ocupó el cargo de asistente técnica en un partido de la Serie A masculina, según confirmó la Confederación Brasileña de Fútbol. Esta designación no solo desafió los esquemas tradicionales del deporte, sino que también destacó el avance de las mujeres en roles de liderazgo dentro de equipos masculinos.

El hecho se produjo después de la desvinculación del entrenador Gilmar Dal Pozzo, lo que obligó al club a conformar una comisión técnica interina para el encuentro disputado en Arena Condá. Nívia acompañó a Celso Rodrigues en la conducción del equipo y, aunque respetó las decisiones del entrenador, se la vio participativa, incluso brindó indicaciones a los futbolistas desde la línea de banda.

Nívia de Lima abrió un nuevo capítulo en el Brasileirao

Nívia, de 44 años, inició su carrera en Chapecoense en 2012. Desde entonces, se destacó en diversas categorías juveniles, logrando títulos en el Campeonato Catarinense y la Copa Santa Catarina con el equipo sub-15, además de un subcampeonato nacional en la Copa Brasileirinho. Posteriormente, dirigió el equipo sub-17 y, en 2023, fue subcampeona con la división sub-20 en el torneo estadual.

El año 2024 representó otro avance, ya que Nívia se convirtió en la primera entrenadora en obtener una victoria en la Copa São Paulo de Futebol Júnior masculina. Su equipo debutó con un triunfo por 3-2 en Santa Fé do Sul, consolidando su condición de pionera en el ámbito masculino.

Como jugadora, Nívia se dedicó al futsal, donde alcanzó la consagración nacional con un conjunto de Chapecó. Tras su retiro, incursionó en la enseñanza deportiva. A pesar de enfrentar inicialmente prejuicios por su género obtuvo su licencia C de la UEFA. En entrevistas, señaló que “debería ser más natural tener mujeres en estos cargos”.

El posteo de Chapecoense sobre el histórico momento

El comunicado oficial de Chapecoense celebró el avance: “Más que un logro sin precedentes, este es un momento que pasa a formar parte de nuestra historia, construida por personas que transforman el trabajo en legado y abren el camino hacia el futuro”. El club también le deseó éxito en sus próximos desafíos profesionales.

Tras el empate ante Vitória, Chapecoense oficializó la contratación de Fábio Matías como nuevo director técnico. Así, el paso de Nívia por el banco principal fue breve, pero dejó una marca imborrable en la historia del club y del fútbol brasileño.

Nívia consolidó su condición de pionera y referente para futuras generaciones

La presencia de Nívia de Lima no es el primer antecedente de mujeres en cargos relevantes dentro del arbitraje o la dirección técnica en Brasil. En 2003, Sílvia Regina de Oliveira dirigió un partido de la Primera División como árbitra principal. No obstante, la inclusión de una mujer en el cuerpo técnico de un partido oficial del Brasileirao masculino representa un avance inédito.

A pesar de las resistencias iniciales, la carrera de Nívia evidencia que la competencia y los resultados contribuyen a derribar prejuicios. Su ejemplo ya sirve de referencia para otras entrenadoras que buscan abrirse paso en el ámbito profesional masculino, en un entorno que históricamente estuvo reservado a los hombres.