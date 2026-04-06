La verdadera historia detrás del retiro de Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez

El retiro de Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez en 2025 transforma el escenario del boxeo mundial (REUTERS)

La decisión de Terence Crawford de retirarse tras vencer a Canelo Álvarez en 2025 sacudió el boxeo internacional, ya que la suspensión por dopaje de su potencial rival, Janibek Alimkhanuly, y la inactividad prolongada de otros adversarios consolidaron su legado y lo llevaron a abandonar la competencia profesional en la cima de su carrera, según informó el portal deportivo Bolavip.

La suspensión de Janibek Alimkhanuly alteró los planes de Crawford

La trayectoria de Terence Crawford parecía encaminada a un nuevo desafío tras conquistar todos los cinturones de los supermedianos. La idea era bajar a la división de peso mediano y buscar un sexto título mundial frente a Janibek Alimkhanuly.

Este objetivo lo habría colocado en la selecta lista de boxeadores con múltiples campeonatos indiscutidos en diferentes categorías, una hazaña reservada solo para figuras históricas.

La suspensión por dopaje de Janibek Alimkhanuly canceló la posibilidad de una pelea histórica contra Terence Crawford (Crédito| REUTERS)

Sin embargo, el proyecto se vio frustrado cuando la organización rectora del boxeo mundial anunció la suspensión de Alimkhanuly por doping a finales de 2025. Esta sanción, confirmada oficialmente, dejó a Crawford sin opciones de regresar al cuadrilátero en un plazo razonable. El retorno del púgil kazajo está programado para diciembre de 2026, lo que implicaba una larga espera y un riesgo de perder el ritmo competitivo.

Crawford priorizó su legado y la integridad de su carrera

En declaraciones recogidas por Bolavip, Crawford explicó que su motivación para buscar una pelea adicional radicaba en el deseo de enfrentar a oponentes con títulos y desafíos reales. Consideraba que solo una contienda con Alimkhanuly, en caso de que este mantuviera varios cinturones, habría valido la pena para alargar su trayectoria.

La inactividad y falta de rivales competitivos impulsaron la decisión de Crawford de abandonar la competencia profesional en la cúspide (X@terencecrawford)

El excampeón estadounidense evaluó que seguir activo únicamente tenía sentido si el desafío era proporcional a lo logrado hasta ese momento. La imposibilidad de contar con un rival de primer nivel y la espera forzada por cuestiones ajenas a su voluntad lo llevaron a tomar la decisión de retirarse de inmediato. Así, Crawford priorizó la preservación de su legado, evitando riesgos innecesarios y consolidando su figura como uno de los grandes referentes del boxeo moderno.

Un retiro en la cima tras vencer a Canelo Álvarez

La victoria sobre Canelo Álvarez en septiembre de 2025 marcó el punto más alto de la carrera de Crawford. Este resultado, obtenido ante uno de los nombres más relevantes del boxeo internacional, le permitió cerrar su ciclo profesional con todos los cinturones de la categoría supermediana y el reconocimiento de expertos y aficionados.

La victoria sobre Canelo Álvarez le otorgó a Terence Crawford el cierre perfecto de su carrera como campeón indiscutido supermediano (AP Foto/David Becker)

Para Crawford, la falta de incentivos deportivos y la ausencia de adversarios con prestigio inmediato reforzaron la conveniencia de retirarse en el momento más favorable.

La alternativa de esperar hasta finales de 2026 no ofrecía garantías de una competencia de alto nivel ni de mantener la motivación necesaria para afrontar una preparación exigente. Por ello, prefirió dejar la actividad deportiva en la cima, con su historial intacto y sin exposiciones innecesarias.

El impacto del retiro en el boxeo internacional

La salida de Terence Crawford del circuito profesional deja un vacío considerable en la división de los supermedianos y en el boxeo global. Su retiro, motivado por factores externos como la suspensión de rivales clave, evidencia la influencia de las sanciones y el control antidopaje en la dinámica de las grandes peleas.

La ausencia de Crawford deja un vacío significativo en la división de los supermedianos y desafía al boxeo internacional a reinventarse (AP Foto/Damian Dovarganes)

Según el portal Bolavip, la decisión de Crawford también reconfigura el panorama de futuras unificaciones y desafíos entre los principales exponentes del pugilismo.

La comunidad del boxeo, así como promotores y organismos, deberá buscar nuevas alternativas para revitalizar las divisiones y ofrecer espectáculos de alto nivel en ausencia de una de sus figuras más destacadas.

La trayectoria de Terence Crawford se cierra con un palmarés sobresaliente, múltiples títulos mundiales y un retiro que, lejos de responder a una derrota o un declive físico, fue el resultado de una elección estratégica para preservar la integridad de su legado deportivo.