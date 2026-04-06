Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez ganaron en su estreno por el Masters 1000 de Montecarlo

El tenis argentino tuvo un arranque ideal en el Masters 1000 de Montecarlo, con dos triunfos de alto impacto en la primera ronda: Francisco Cerúndolo superó con holgura al griego Stefanos Tsitsipas, mientras que Sebastián Báez eliminó al experimentado Stanislas Wawrinka.

En el Court Rainier III, Cerúndolo, número 19 en el ranking ATP, firmó una convincente actuación ante un ex Top 10 que ganó tres veces este torneo: fue 7-5 y 6-4 para el mejor jugador nacional en la actualidad.

Tsitsipas (48°) llegó a Montecarlo con la necesidad de recuperar terreno en el ranking tras una marcada caída en su rendimiento en el último tiempo, que lo llevó a salir del lote de privilegio del circuito. Sin embargo, se topó con Cerúndolo, que con excepción de algunos altibajos fue dominador del encuentro.

El argentino ganó el duelo desde el fondo de la cancha, gravitó con su derecha y mostró reacción para sobreponerse a sus propios baches durante el partido. El griego, que se mostró incómodo durante la mayor parte de la contienda, se despidió en la primera ronda por primera vez en ocho presentaciones.

En la segunda ronda, Fran se medirá ante el vencedor del cruce entre el alemán Daniel Altmaier (49°) y el checo Tomas Machac (53°).

Francisco Cerúndolo saluda a Stefanos Tsitsipas tras eliminarlo en Montecarlo (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

En el turno previo y en el mismo estadio, Báez (65° en el escalafón mundial de varones) también dejó su huella en la jornada al derrotar a Wawrinka (104°) por 7-5 y 7-5, en lo que significó su primera victoria en Montecarlo luego de cinco intentos fallidos.

Sebita, uno de los argentinos más consistentes sobre esta superficie, logró imponerse en un partido exigente frente al suizo, tres veces campeón de Grand Slam y que en el certamen monegasco levantó el único Masters 1000 de su carrera.

Más allá de un pasaje de sufrimiento en el segundo set, donde tuvo ventaja de 5-1 y el Stan the Man emparejó para el 5-5 parcial, Báez mostró carácter para prevalecer en el desarrollo y sellar el triunfo en sets corridos.

De esta manera, avanzó a la segunda ronda, donde enfrentará al mejor jugador del mundo y campeón defensor del torneo: el español Carlos Alcaraz.

El Masters 1000 de Montecarlo marca el inicio de la gira europea sobre polvo de ladrillo, una etapa clave del calendario que desemboca en Roland Garros. Reparte 6.309.095 euros en premios.

Sebastián Báez estuvo sólido en su debut en Montecarlo (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

Los triunfos de Cerúndolo y Báez prolongaron el gran momento del tenis argentino, que viene de marcar un récord histórico en cantidad de finalistas -3- y semifinalistas -6- en una misma semana en torneos ATP.

Además, este lunes el país volvió a tener 10 jugadores en el Top 100 por primera vez en 17 años. El último antecedente con esa cantidad de representantes en el primer pelotón de la élite había sido el 15 de junio de 2009.

Esos 10 tenistas son Francisco Cerúndolo (19°), Tomás Etcheverry (30°), Mariano Navone (42°), Román Burruchaga (62°), Camilo Ugo Carabelli (63°), Sebastián Báez (65°), Juan Manuel Cerúndolo (71°), Thiago Tirante (72°), Marco Trungelliti (76°) y Francisco Comesaña (99°).