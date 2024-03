El Kun Agüero mostró los estudios y confirmó la lesión que sufrió durante un amistoso con Independiente

Kun Aguero mostró cómo le quedó el hombro

Sergio Agüero, ex delantero e ícono de Independiente y de la Selección Argentina, sufrió una lesión en el hombro izquierdo durante la Noche del Rey de Independiente, un evento homenaje organizado por el club de Avellaneda el pasado sábado. El atacante, quien se retiró del fútbol profesional a finales de 2021 debido a una afección cardíaca, tuvo que abandonar el campo a los 13 minutos del partido tras un encuentro cuerpo a cuerpo con Juan Eluchans.

Tras someterse a los estudios pertinentes, el ex Barcelona y Atlético de Madrid de España conoció el grado de su lesión. Fue el propio Kun el encargado de compartir los resultados en sus cuentas de las redes sociales X (anteriormente llamada Twitter) e Instagram. “Finalmente solo una luxación. Un par de semanas tranqui y ya. Muchas Gracias doctor Ale Rolón”, expresó el ex jugador de 35 años en una publicación, demostrando su optimismo frente a la recuperación.

“En la tomografía vemos cómo estas dos superficies que deberían estar alineadas una arriba de la otra y están desalineadas y un poquito abiertas, con un espacio mayor. No tenés fracturas asociadas, que muchas veces estas lesiones se acompañan de fracturas de la clavícula o del acromion, pero en tu caso es sólo la luxación”, relató el especialista en el video mientras se podía observar las imágenes del hombro del bicampeón del mundo Sub 20 (Países Bajos 2005 y Canadá 2007), medallista de oro olímpico en Beijing 2008 y ganador de la Copa América Brasil 2021.

La lesión del Kun Agüero en la Noche del Rey de Independiente

Sergio Agüero se ha mantenido activo en el ámbito deportivo incluso después de su retiro, y este último evento en Avellaneda sirvió como un reencuentro emotivo con antiguas glorias del club, como Ricardo Bochini. Durante una reciente entrevista había hablado sobre su vínculo con el Rojo al mismo tiempo que durante las últimas semanas se habían generado muchos rumores sobre su posible aparición en los entrenamientos del primer equipo: “Hace dos días me hice otro estudio y la verdad que salió todo muy bien. Ahora me voy a Madrid, tengo un torneo y después a México a otro torneo,. Luego a Estados Unidos a otro torneo. Ahí veré también mi forma de ver cómo estoy, seguir haciendo estudios. Los últimos salieron bien. Eso deja muy contento al cardiólogo. Uno nunca saber, pero la ilusión y las ganas siempre están de poder pisar otra vez el césped. Tampoco quiero ilusionar a la gente, lo primero que quiero es poder estar bien yo. Poder exigir al corazón que es lo más importante y después veré qué decisión tomaré. Las ganas siempre están. Estoy ilusionado, pero tampoco puedo confirmar al 100%”.

La presencia de Agüero en el partido fue breve pero significativa, marcando uno de los momentos más esperados de la noche. El encuentro se detuvo momento en que, tras intentar anotar picando la pelota y fallar, compitió por otro balón con Eluchans, terminando por caer y lesionarse. Su salida del campo dejó su posición a Leonel Ríos, pero el cariño de los fanáticos se hizo sentir a pesar de su temprana retirada.

El Kun Agüero luce un cabestrillo tras su lesión

“Estar de nuevo acá, sobre todo pisando el césped que es lo más importante. Hubo muchos cambios en el estadio, está muy lindo. Hacía tiempo que no estaba acá. Creo que la gente ya me conoce, soy bastante sincero y honesto en decir las cosas siempre. A mí siempr que me llamó el club, siempre estuve. Y hubo años que el club no me llamaba y yo tampoco tenía por qué llamar”, reconoció. Al mismo tiempo que señaló sus aportes: “Siempre dije lo que necesiten que cuenten conmigo. Una vez Gaby Milito me llamó para hacer un Complejo en Domínico y lo hicimos. Salió muy lindo. Siempre estuve para el club en lo que necesitaba, pero tampoco me gusta meterme porque hay directivos y gente que se encarga de poder llevar al club. No lo han llevado bien durante muchos años desde que me fui. Hay cosas que la gente por ahí no sabe: me fui, me han vendido por mucho dinero, no me han dado el 15%, se lo dejé al club. Yo desde la venta no me llevé nada, lo que sí que hicieron este estadio hermoso y por eso valió la pena esa transferencia tan grande”.