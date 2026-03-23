Una figura del tenis reveló por qué insulta en otro idioma durante sus partidos: “Es hermoso”

Aryna Sabalenka confesó que insulta en otro idioma (Geoff Burke-Imagn Images)

La número uno del tenis femenino Aryna Sabalenka reveló que prefiere utilizar otro idioma para desahogarse e insultar durante sus partidos, ya que le permite expresar su frustración sin recibir advertencias de los árbitros. Esta declaración surge mientras avanza a paso firme en el Miami Open, competición donde la bielorrusa busca conquistar el codiciado “Sunshine Double”, un logro reservado para quienes triunfan tanto en Indian Wells como en Miami en una misma temporada.

La tenista bielorrusa explicó ante los medios por qué decide insultar en portugués cuando quiere expresar un descontento durante los partidos. “Es el idioma más hermoso para insultar, chicos. Me encanta. Los árbitros no prestan atención cuando digo cosas aleatorias en portugués y no recibo ninguna advertencia”, dijo Aryna en diálogo con los medios luego de su primera victoria en el torneo que se juega en suelo estadounidense. Este peculiar recurso lingüístico de la actual N° 1, sumado a su indiscutible dominio en la cancha, es un aspecto que distingue su carácter competitivo del resto de jugadoras del circuito.

Sabalenka, actual líder del ranking WTA, continúa su camino en el Miami Open luego de imponerse a la estadounidense Caty McNally (72ª) en dos sets (6-4 y 6-2) después de una hora y 26 minutos de juego. Su inicio en el torneo estuvo marcado por un exigente debut contra Ann Li, en el cual necesitó una hora y 43 minutos para vencerla por 7-6 (5) y 6-4. Este resultado la posiciona en los octavos de final del cuarto WTA 1000 de la temporada, con la meta de revalidar el título que consiguió en 2025 tras imponerse a Jessica Pegula.

El desempeño de Sabalenka en la presente temporada es destacado: de los 20 partidos disputados en 2026, perdió al menos un set solo en dos ocasiones, ambas frente a Elena Rybakina. En la final del Australian Open fue derrotada en tres sets y, en Indian Wells, revirtió la tendencia al imponerse en el partido decisivo, logrando su primer triunfo ante la kazaja en finales importantes, después de dos caídas consecutivas ante la misma adversaria.

La bielorrusa es la número 1 del mundo y busca ganar el Miami Open (Geoff Burke-Imagn Images)

Al lograr el título en Indian Wells siendo la número uno del circuito femenino, Sabalenka se sumó a un selecto grupo de sólo cuatro jugadoras que obtuvieron trofeos en ambos eventos estadounidenses como líderes del ranking mundial: ellas fueron Monica Seles, Steffi Graf y Martina Hingis desde 1985. El objetivo inmediato para Sabalenka sigue siendo el Sunshine Double, conseguido previamente solo por Graf (en 1994 y 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiatek (2022). La bielorrusa, con el trofeo californiano ya asegurado, se posiciona a pocos partidos de lograr esta marca.

Por otra parte, Sabalenka alcanzó las 14 victorias consecutivas en partidos individuales entre Indian Wells y Miami, un registro que sólo la propia Seles y Serena Williams lograron desde 1989. La bielorrusa cuenta en total con 25 triunfos consecutivos ante rivales fuera del Top 10, siendo su última derrota de esta clase en las semifinales de Wimbledon 2025 contra Amanda Anisimova (12ª en ese momento).

Entre las jugadoras en actividad, únicamente su compatriota Victoria Azarenka la supera en cantidad de victorias en eventos WTA 1000, con 209. Sabalenka, nacida en Minsk y de 27 años, suma hasta el momento 143 victorias en dicha categoría..

Sabalenka ya conoce a la jugadora que enfrentará en los octavos de final: la china Qinwen Zheng, ante quien ostenta un favorable registro de siete victorias en ocho encuentros. De cara a ese partido, la tenista declaró: “Voy a tener que estar muy enfocada desde el primer punto hasta el último”, dijo. A pesar de su avance en el torneo, la mejor tenista del presente reconoce que aún no desplegó su mejor nivel: “Ella jugó realmente muy bien. La clave fue haber podido ganar el primer set. Todavía no mostré mi mejor tenis, pero haber ganado me da otra oportunidad de poder mejorar”, sostuvo en la rueda de prensa posterior al encuentro con McNally.