El video que compartió Cavani en medio de su recuperación para volver a jugar en Boca Juniors: “Nunca mucho cuesta poco”

El uruguayo atraviesa un momento de preocupación en Boca Juniors

En vísperas del partido entre Boca Juniors e Instituto, el delantero Edinson Cavani reapareció públicamente con un mensaje optimista dirigido a los fanáticos. Tras una prolongada ausencia por la lumbalgia crónica que lo aqueja, el atacante uruguayo utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video en el que se lo ve entrenando.

Vale recordar que Cavani se está sometiendo a un tratamiento médico especializado para recuperarse a tiempo de afrontar la inminente fase de grupos de la Copa Libertadores, instancia que inicia en abril y para la que el club ya conoce a sus rivales.

Desde octubre de 2025, la participación de Cavani en el equipo se ha visto gravemente limitada. Apenas ha disputado cinco encuentros oficiales y, en cuatro de ellos, no alcanzó la media hora en cancha: solo 15 minutos ante Tigre, 13 frente a Talleres y 27 contra Argentinos Juniors en el cierre del año anterior. En lo que va de 2026, únicamente jugó 25 minutos contra Platense y 79 en el último clásico ante Racing.

Cavani atraviesa momentos difíciles en cuanto a su estado físico (Fotobaires)

Estos números marcan una diferencia notable con el protagonismo que se esperaba de Cavani en su arribo a Boca, evidenciando el peso de sus lesiones en la estructura deportiva y anímica del plantel. “Paso a paso. Cada día me convenzo más. Nunca mucho cuesta poco…”, escribió el atacante uruguayo de 39 años.

El propio Marcelo Delgado, director deportivo de Boca Juniors, detalló el cuadro clínico en diálogo con Radio La Red: “Se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, más allá de que tenía una hernia de disco o el disco le estaba apretando el nervio y, bueno, tenía problemas ahí, así que le tuvieron que hacer dos bloqueos. Esperemos que se recupere pronto porque es un jugador muy importante para nosotros”. Desde el club le indicaron a Infobae que Cavani inició en enero de 2026 el segundo tratamiento con bloqueo anestésico local, después de no poder completar la pretemporada junto al plantel profesional.

La magnitud de su lesión llevó al club de la Ribera a gestionar una solicitud formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que el uso de los fármacos empleados en la recuperación del delantero sea autorizado. Algunas sustancias incluidas en el proceso podrían figurar entre las drogas prohibidas en controles antidopaje, por lo que la aprobación institucional resulta imprescindible.

El cuerpo médico descartó a Cavani para el encuentro ante Instituto en la Bombonera este domingo. El plan que comparte el club con el futbolista establece que vuelva a integrar la lista de convocados en la fecha siguiente, cuando Boca visite a Talleres en Córdoba después del paréntesis por la Fecha FIFA. Si se concreta esa recuperación, el regreso del Matador ocurriría un mes y medio después de su última intervención oficial, que fue ante Racing el 21 de febrero por el Torneo Apertura.

Durante este periodo, Cavani mantuvo presencia junto al plantel, acompañando a sus compañeros desde las tribunas, como ocurrió en el empate ante Gimnasia de Mendoza en la Bombonera. Imágenes de la transmisión oficial lo mostraron con gestos de malestar, reflejando el impacto físico de la lesión. El entorno del futbolista también reconoció que su estado anímico se ha visto afectado por el constante dolor.

El último antecedente destacado de Cavani en la camiseta azul y oro se remonta a las semifinales de la Libertadores 2023, cuando marcó el gol clave frente a Palmeiras, como subrayó Juan Román Riquelme, presidente del club, durante la gala de sorteo del certamen en Asunción: “Cavani ha sido finalista de la copa, nos ha hecho el gol contra Palmeiras en semifinal. El Flaco es un jugador muy importante, necesitamos que se recupere. Sin dudas que él recuperado nos da muchas alegrías y es lo que queremos todos los hinchas”.