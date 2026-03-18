La presencia de los nueve tenistas argentinos en el Challenger de Asunción: todos los resultados y la agenda del día

Alex Barrena busca reencontrarse con su mejor nivel

Luego de un lunes atravesado por la lluvia, el cielo dio tregua en Asunción, Paraguay, donde se completó la fase clasificatoria y se puso en marcha el cuadro principal del Challenger 75, una cita que hablará con acento celeste y blanco a lo largo de la semana.

El certamen que se disputa en el club Rakiura se presenta como refugio competitivo para los tenistas argentinos que no forman parte del Miami Open. En total, son nueve los representantes nacionales que avanzan en la competencia.

Tres de ellos lograron superar la qualy: Carlos Zárate (575º), Valerio Aboián (464º) y Thiago Cigarrán (846º), quien a los 25 años firmó un hito personal al atravesar por primera vez una clasificación en el circuito Challenger: tendrá su bautismo en el cuadro principal frente a Nicolás Kicker (263º).

Zárate, en tanto, asumirá un desafío de alto riesgo frente al local Daniel Vallejo (99º), primer preclasificado y reciente protagonista de una gran conquista para el tenis paraguayo tras su ingreso al Top 100. Por su parte, Aboián se medirá con el brasileño Joao Schiessl (476º), también proveniente de la fase previa.

Challenger de Asunción: Alex Barrena y Lautaro Midón tuvieron un debut ganador

El inicio del main draw arrojó dos novedades positivas para la delegación argentina: Alex Barrena (173°) y Lautaro Midón (225°) obtuvieron el boleto para la ronda siguiente.

En la cancha 9, el porteño de 23 años aportó una de las notas positivas de la jornada al superar al estadounidense Cannon Kingsley (449º) por 7-5 y 6-3.

En tanto, el correntino de 21 años se quedó con el duelo argentino del día: venció a Gonzalo Villanueva (366º) por 7-5 y 6-3, en un encuentro que se extendió hasta la madrugada del miércoles.

Lautaro Midón tuvo un estreno sólido en Asunción

También hubo sinsabores. En la cancha central, Guido Justo (280º) cayó ante el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo (206º), una de las promesas emergentes de la región, por 6-3 y 6-4.

En simultáneo, en la cancha 7, Mariano Kestelboim (487º) fue superado por el peruano Juan Pablo Varillas (290º) por 6-0 y 6-4.

Lo que viene: protagonismo argentino este miércoles

La actividad continuará este miércoles desde las 14:00, nuevamente con fuerte presencia albiceleste. En el court central se presentará Genaro Olivieri (192º), reciente campeón en Santiago, donde conquistó el tercer título Challenger de su carrera el pasado domingo.

El bragadense afrontará un exigente compromiso frente al portugués Jaime Faria (157º), segundo sembrado del torneo.

En ese mismo escenario, no antes de las 19:00, todas las miradas estarán puestas en la presentación de Vallejo ante su público. El impacto de su irrupción en el Top 100 promete colmar las tribunas en el duelo que protagonizará con Carlos Zárate, que buscará la victoria más importante de su carrera.

Además, será el turno de Andrea Collarini (233º), quien enfrentará al uruguayo Franco Roncadelli (332º), y de Valerio Aboián, que volverá a la pista para medirse con Joao Schiessl.

La jornada también ofrecerá dos cruces entre compatriotas: Luciano Ambrogi (402º) ante Santiago Rodríguez Taverna (229º) y Nicolás Kicker frente a Thiago Cigarrán.

Todos los encuentros podrán seguirse en vivo a través de Challenger TV.

Genaro Olivieri, reciente campeón en Chile, tendrá una misión difícil en Asunción (Fuente: Challenger de Santiago)

Challenger 75 de Asunción - Resultados

Cuadro principal

Juan Carlos Prado Ángelo (BOL) a Guido Justo (ARG) 6-3, 6-4

Alex Barrena (ARG) a Cannon Kingsley (USA) 7-5, 6-3

Juan Pablo Varillas (PER) a Mariano Kestelboim (ARG) 6-0, 6-4

Lautaro Midón (ARG) a Gonzalo Villanueva (ARG) 7-5, 6-3

Qualy

Carlos Zárate (ARG) a Boris Arias (BOL) 6-4, RET.

Thiago Cigarrán (ARG) a Valentín Basel (ARG) 7-5, 2-6, 6-4

Valerio Aboián (ARG) a Arklon Huertas Del Pino (PER) 2-6, 6-3, 2-0, RET.

Paulo Saraiva Dos Santos (BRA) a Franco Ribero (ARG) 6-3, 2-6, 6-4

Conner Huertas Del Pino (PER) a Julián Cundom (ARG) 7-6 (5), 5-7, 7-5