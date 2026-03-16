Semana de gloria para el tenis argentino: títulos en Indian Wells, el Challenger Tour y el circuito ITF

Guido Andreozzi (a la izquierda) festeja el título de dobles en Indian Wells junto al francés Manuel Guinard (Fuente: AFP)

El tenis argentino brilla en todas las categorías del tour. En el último fin de semana, los jugadores nacionales colocaron nuevamente la bandera celeste y blanca en lo más alto del podio con las consagraciones de Guido Andreozzi, campeón en dobles en el Masters 1000 de Indian Wells junto al francés Manuel Guinard, y los títulos en el circuito Challenger de Mariano Navone (Cap Cana), Marco Trungelliti (Kigali) y Genaro Olivieri (Santiago). A esas conquistas se sumó Juan Estévez, quien se quedó con el M15 de La Plata y completó una semana muy positiva para el tenis nacional.

El buen presente también tiene su reflejo en el ranking mundial. Hace tres semanas, la Argentina volvió a contar con nueve tenistas dentro del Top 100 del escalafón ATP. Los nombres de ese selecto grupo hoy son Francisco Cerúndolo (19°), Tomás Etcheverry (32°), Sebastián Báez (52°), Mariano Navone (61°), Camilo Ugo Carabelli (66°), Juan Manuel Cerúndolo (71°), Thiago Tirante (81°) y Francisco Comesaña (82°). Román Burruchaga ingresó por primera vez en febrero y hoy se ubica 102°.

El crecimiento del tenis nacional también se refleja en la cantidad de personas que practican el deporte. En 2024 se reveló que más de 4,5 millones de personas juegan al tenis en la Argentina. El dato adquiere aún mayor relevancia al analizarlo en proporción: cerca del 10 por ciento de la población del país tomó una raqueta al menos una vez durante el último año. La cifra surgió del Informe Global elaborado por la Federación Internacional de Tenis (ITF), al que posteriormente se sumó otro estudio destinado a comprender por qué este deporte experimenta un crecimiento tan marcado en cinco países, entre ellos la Argentina.

Mariano Navone festeja el título en Cap Cana (Fuente: Instagram / @navonemariano)

Ese incremento no solo se percibe en el universo de jugadores que se acercan a las canchas, sino también en la presencia constante de representantes argentinos en los distintos niveles del circuito profesional. Desde el ITF Men’s World Tennis Tour hasta el ATP Tour, el país mantiene una tradición competitiva que se renueva con cada generación.

En ese marco, la estructura del tenis local -con una amplia red de clubes, competencias profesionales organizadas en suelo nacional y programas de desarrollo- cumple un rol clave para que los jugadores puedan dar sus primeros pasos en el circuito. La posibilidad de competir en casa, sumar puntos para el ranking y reducir los costos de los viajes al exterior resulta fundamental en los inicios de una carrera.

Los resultados obtenidos en las últimas semanas aparecen como una consecuencia de ese proceso. Las conquistas tanto en certámenes ITF como en el Challenger Tour, sumadas a celebraciones en torneos de mayor jerarquía, reflejan la profundidad y competitividad que mantiene el tenis argentino en el escenario internacional.

Genaro Olivieri se consagró campeón en el Challenger de Santiago (Crédito: Challenger Santiago)

En lo que va de la temporada 2026, la Argentina se ubica entre los países con mayor cantidad de festejos en el circuito Challenger. Hasta el momento suma seis títulos, cifra que comparte con Francia y que supera a Estados Unidos, con cuatro, mientras que España, Rusia y Austria registran tres cada uno. En total, el tenis argentino acumula 449 trofeos en la historia de esta categoría.

El buen momento también se observa en la actividad que tuvo el país como sede de competencias internacionales. Durante las primeras diez semanas del año se disputaron siete torneos masculinos en territorio nacional y cinco quedaron en manos de jugadores locales: Francisco Cerúndolo en el ATP 250 de Buenos Aires, Camilo Ugo Carabelli en el Challenger 125 de Rosario, Guido Justo en el Challenger 50 de Tigre I, Facundo Díaz Acosta en el Challenger 50 de Tigre II y Juan Estévez en el M15 de La Plata.

Juan Estévez celebra el título en el M15 de La Plata (Fuente: Prensa AAT)

Los 449 títulos argentinos en el Challenger Tour

Berlocq, Carlos-19

González, Máximo-17

Bagnis, Facundo-17

Zeballos, Horacio-15

Pella, Guido-13

Delbonis, Federico-12

Cañas, Guillermo-11

Cerúndolo, Juan Manuel-11

Puerta, Mariano-10

Roitman, Sergio-10

Andreozzi, Guido-9

Calleri, Agustín-9

Chela, Juan Ignacio-9

Mayer, Leonardo-9

Ugo Carabelli, Camilo-9

Navone, Mariano-9

Dabul, Brian-8

Schwartzman, Diego-8

Vassallo Argüello, Martín-8

Comesaña, Francisco-7

Gaudio, Gastón-7

Schwank, Eduardo-7

Baez, Sebastián-6

Cachin, Pedro-6

Coria, Federico-6

Coria, Guillermo-6

Gumy, Hernán-6

Junqueira, Diego-6

Tirante, Thiago-6

Trungelliti, Marcos-7

Cerúndolo, Francisco-5

Davin, Franco-5

Díaz Acosta, Facundo-6

Markus, Gabriel-5

Massa, Edgardo-5

Squillari, Franco-5

Acasuso, José-4

Arguello, Facundo-4

Collarini, Andrea-4

Decoud, Sebastián-4

Gómez, Federico-4

Mena, Facundo-4

Moyano, Diego-4

Kicker, Nicolás-4

Pérez Roldán, Guillermo-4

Burruchaga, Román-3

Browne, Federico-3

De la Peña, Horacio-3

Del Potro, Juan Martín-3

Delfino, Mariano-3

Etcheverry, Tomás-3

Etlis, Gastón-3

Frana, Javier-3

Giussani, Gustavo-3

Guzmán, Juan Pablo-3

Hartfield, Diego-3

Ingaramo, Marcelo-3

Ficovich, Juan Pablo-3

Mancini, Alberto-3

Olivo, Renzo-3

Prieto, Sebastián-3

Zabaleta, Mariano-3

Arnold Ker, Lucas-2

Barrena, Alex-2

Bengoechea, Eduardo-2

Cano, Ricardo-2

Charpentier, Marcelo-2

Lóndero, Juan Ignacio-2

Miniussi, Christian-2

Nalbandian, David-2

Orsanic, Daniel-2

Rivas, Guillermo-2

Rodríguez Taverna, Santiago-2

Torres, Bautista-2

Olivieri, Genaro-2

Velotti, Agustín-2

Argüello, Roberto-1

Azar, Roberto-1

Brzezicki, Juan Pablo-1

Cabello, Francisco-1

Descotte, Matìas-1

Gattiker, Carlos-1

González King, Ignacio-1

Guerrero, Gustavo-1

Jaite, Martín-1

Justo, Guido-1

Lingua Lavallén, Alejo-1

Médica, Eduardo-1

Molteni, Andrés-1

Mónaco, Juan-1

Moretti, Héctor-1

Rodríguez, Martín-1

Saad, Roberto-1

Stringari, Martín-1

Villagrán, Cristian-1