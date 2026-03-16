Escándalo en San Lorenzo por la realización de una despedida de soltera en las instalaciones del club: el comunicado oficial

Un grupo de mujeres, incluyendo a la futura novia, posa para una foto durante la controvertida despedida de soltera celebrada en las instalaciones de San Lorenzo, generando revuelo en la prensa local.

Un evento privado realizado en las instalaciones del Club Atlético San Lorenzo de Almagro generó controversia durante el último fin de semana tras viralizarse imágenes de una despedida de soltera celebrada en el predio deportivo de la entidad. El hecho motivó la rápida intervención de la dirigencia, que difundió un comunicado para aclarar las circunstancias y fijar postura ante los socios y la opinión pública.

La comisión directiva de San Lorenzo subrayó en el comunicado que “se elevará al Tribunal de Ética y Disciplina un pedido de investigación sobre los hechos ocurridos el pasado sábado por la noche en la Ciudad Deportiva”. Además, la dirigencia remarcó que “el Tribunal, encargado de evaluar las conductas de los socios y socias, tomará las decisiones correspondientes en pos de respetar la institucionalidad”.

El comunicado de San Lorenzo a raíz de la despedida de soltera que se realizó en las instalaciones del club

La polémica se originó cuando trascendió que una fiesta privada, con características poco habituales para el uso institucional del club, tuvo lugar en uno de los salones de San Lorenzo: imágenes viralizadas revelaron que integrantes vinculados a la barra brava utilizaron los quinchos de la entidad en Boedo para realizar una despedida de soltera.

La fiesta se realizó el sábado por la noche en uno de los quinchos de la Ciudad Deportiva. La despedida estaba dedicada a la hija de Lorena Allioni, referente histórica de La Butteler fallecida hace algunos años y cuyo nombre identifica uno de los predios del club en Boedo. Allioni mantuvo una amistad cercana con Christian “Sando” Evangelista, actual intendente y exjefe de la facción La Butteler, padrino de la boda en cuestión.

“Sando” lideró la barra entre 2011 y 2019, tras suceder a Gordo Ito, y más tarde se incorporó a la política formal de la institución, dejando el liderazgo de la facción a Francisco Rescia. Evangelista también es conocido por su participación en la murga Los Chiflados de Boedo y en las actividades de acción solidaria del club.

Allegados aseguraron que el espacio fue alquilado bajo las normas vigentes y que, tras un breve paso por la celebración, los integrantes se retiraron. Pese a ello, la difusión de las imágenes generó una ola de indignación entre los asociados, lo que derivó en el pronunciamiento institucional y la apertura del proceso disciplinario.

MÁS FOTOS DE LA POLÉMICA DESPEDIDA DE SOLTERA

Mujeres celebran animadamente durante la polémica despedida de soltera que tuvo lugar en las instalaciones del club San Lorenzo, con luces de neón y ambiente festivo.

Mujeres festejan una "escandalosa" despedida de soltera en las instalaciones de San Lorenzo, captadas de noche.

Se viralizan imágenes de una polémica despedida de soltera celebrada por la noche en las instalaciones del club San Lorenzo, mostrando a varias mujeres con luces de neón.

Imágenes de la controvertida despedida de soltera de Mica, celebrada en las instalaciones del Club San Lorenzo, que causó revuelo en redes sociales.

Tres mujeres sonríen durante la escandalosa despedida de soltera en las instalaciones de San Lorenzo, con la futura novia al centro vestida de blanco y con un velo luminoso.