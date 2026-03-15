Fernando Gago fue tentado por un equipo grande de Sudamérica

Fernando Gago viene de dirigir al Necaxa de México

El entrenador argentino Fernando Gago, quien no dirige desde su salida de Necaxa en noviembre de 2025, evalúa una propuesta para convertirse en el nuevo director técnico de Universidad de Chile, institución que atraviesa una etapa de reestructuración tras su eliminación internacional y la desvinculación del anterior cuerpo técnico. El equipo chileno aspira a recuperar protagonismo en el ámbito local bajo su conducción.

La decisión de Gago llega después de un ciclo breve y adverso en el fútbol mexicano. El entrenador dirigió 17 partidos en Necaxa, con saldo de cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas, lo que determinó su salida a los cinco meses de asumir. Desde entonces, el argentino se mantuvo inactivo profesionalmente durante cuatro meses, periodo que culmina con la oferta formal de Universidad de Chile, que lo coloca como principal candidato para suceder al argentino Francisco Meneghini.

La directiva chilena despidió a Meneghini en marzo de 2026 después de un paso efímero; el técnico llegó a finales de 2025 y solo condujo al plantel en siete encuentros (una victoria, cuatro empates y dos derrotas). Esta decisión aceleró la búsqueda de un reemplazante, con Gago como prioridad y alternativas como Esteban Solari, actualmente en Pachuca, y Javier Gandolfi, ex director técnico de Atlético Nacional y Talleres de Córdoba, también sondeados. Gago encabeza las preferencias dentro de la dirigencia universitaria.

Los antecedentes de Fernando Gago en la dirección técnica se han caracterizado por expectativas altas y salidas abruptas. Luego de asumir en Boca Juniors a finales de 2024, Gago condujo 31 partidos, en los que sumó 18 triunfos, seis empates y siete derrotas. Su ciclo en el club finalizó tras quedar eliminado en la fase previa de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima y perder un Superclásico ante River Plate. Ese desenlace llevó a la dirigencia de Boca Juniors a prescindir de su contrato.

Tras ser destituido del Necaxa, Gago estudia una oferta de la U de Chile (REUTERS/Gonzalo Colini)

El paso previo por Chivas de Guadalajara también representó un momento relevante en su carrera: Gago dirigió al equipo mexicano entre 2023 y 2024, alcanzando 38 partidos con 17 victorias, 11 empates y 10 derrotas. Clasificó al plantel de forma directa a la Liguilla del Clausura y alcanzó las semifinales; su salida estuvo marcada por rumores de su inminente llegada a Boca Juniors, evento confirmado días después de su desvinculación.

Actualmente, la Universidad de Chile atraviesa una etapa de incertidumbre institucional y deportiva. El equipo se encuentra fuera de competiciones internacionales tras ser eliminado por Palestino en el repechaje de la Copa Sudamericana 2026. Esta situación ha obligado a replantear prioridades hacia el campeonato local y establecer las bases para retornar al plano continental en 2027.

Al margen de los desafíos deportivos, la dirigencia de Universidad de Chile enfrenta exigencias sociales. El club fue protagonista de incidentes en el encuentro ante Independiente por los octavos de final de la anterior Copa Sudamericana; el cruce, disputado en Avellaneda, dejó numerosos heridos y detenidos tras enfrentamientos entre hinchas. La solidez institucional y el ambiente de trabajo se han convertido en factores que Gago sopesa antes de comunicar su decisión final.

Mientras tanto, la plantilla universitaria muestra desempeño irregular en el torneo doméstico. Para la temporada en curso, la única meta institucional posible es pelear los primeros puestos de la liga y encarar la reconstrucción deportiva bajo una gestión técnica renovada. Al momento de la oferta a Gago, el equipo se encuentra en posición de acceder a la próxima Copa Sudamericana, siempre que logre estabilizar su rendimiento.

En este contexto, la respuesta del ex entrenador de Boca, Racing, Aldosivi y Chivas, esperada en los próximos días, podría definir no solo el rumbo inmediato del club chileno, sino también el regreso de una de las figuras jóvenes de la dirección técnica argentina al circuito sudamericano de elite.