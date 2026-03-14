Un campeón de la NBA reveló que Kobe Bryant lo visitó en sus sueños y le habló: la frase existencial que lo hizo reflexionar

El ex basquetbolista de los Lakers reveló que el jugador fallecido le habló durante un sueño

La vida de Lamar Odom involucró tanto el éxito deportivo como episodios que pusieron en riesgo su existencia. La trayectoria de la ex figura de la NBA incluye dos anillos con Los Ángeles Lakers, en los que compartió vestuario con Kobe Bryant. Ambos forjaron un vínculo durante 7 temporadas compartidas en la franquicia norteamericana que trascendió el deporte.

A pesar del tiempo que pasó luego de la tragedia de Bryant, Odom sostiene que su presencia lo sigue acompañando. Según contó recientemente en un podcast, Kobe lo visitó en un sueño. “Me miró y me dijo: ‘Hola, la vida después de la muerte no es como la gente se la imagina’. Entonces desperté. Me hizo pensar: ¿Qué intenta decir? Quizás extraña a todos. Tal vez sigue viajando adondequiera que tenga que ir. No entiendo qué quiso decir. Lo interpreto como: ‘Vive tu mejor vida ahora”, confesó el campeón.

De todas maneras, no es la primera vez que Odom sostiene que sueña con su ex compañero. Según explicó en 2022 en una conversación con TMZ, Bryant suele aparecer en sus sueños para darle ánimo y recordarle la importancia de seguir adelante. “Él se aparece en mis sueños. Simplemente viene y me habla, me dice, ‘Aguanta, continúa luchando’”, contó el ex alero de 46 años. Esos encuentros oníricos, relató, suelen girar en torno al básquet, donde ambos vuelven a compartir la cancha lanzando tiros o jugando partidos.

Lamar Odom y Kobe Bryant compartieron 7 temporadas en los Ángeles Lakers

Más allá de lo deportivo, su relación era tan cercana que Odom la describió como la de un hermano menor con su maestro. Tras la muerte de Kobe en 2020, el ex jugador expresó: “Me alegro de poder haber sido el ying para tu yang en el vestuario. Fue un placer”, en un mensaje cargado de afecto y admiración.

Aunque su carrera brilló con dos títulos de la NBA junto a Pau Gasol y Kobe Bryant, Odom reconoció que el consumo de drogas fue lo que aniquiló su proyección profesional. “Me encantaban las drogas, estás hablando con un adicto de verdad. En verano tomaba drogas, no lo voy a esconder, tuve grandes veranos de cocaína, debería estar donde están todos en el Salón de la Fama por puro talento”, admitió años atrás en un podcast conducido por Vince Carter y Tracy McGrady.

La amistad entre el exalero y el exescolta trascendió la NBA (Grosby)

Sin embargo, el impacto de su adicción fue devastador: Odom llegó a estar al borde de la muerte en 2015, cuando fue hallado inconsciente en un prostíbulo a más de 100 kilómetros de Las Vegas. El episodio, que involucró el consumo de cocaína, opiáceos y pastillas de viagra durante dos días, derivó en una crisis médica que incluyó 12 derrames cerebrales y seis ataques cardíacos en apenas tres días, con graves afectaciones en varios órganos.

El ex jugador, que debutó en 1999 y se retiró tras la temporada 2013, también sumó pasos por equipos como Los Ángeles Clippers y los New York Knicks. Más allá de los títulos, la huella de su carrera se vio opacada por las consecuencias de sus adicciones, un tema sobre el que habló con crudeza y sin eufemismos. Incluso es protagonista de un documental llamado Untold: The Death & Life of Lamar Odom, que repasa desde su ascenso en la NBA hasta los episodios más oscuros de su historia personal.