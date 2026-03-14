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Platense-Vélez y Rosario Central-Banfield, los dos partidos que iniciarán la fecha 11 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El Calamar recibirá al Fortín a partir de las 19:00. Por su parte, el Canalla de Ángel Di María chocará en el Gigante de Arroyito ante el Taladro desde las 21.00

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La fecha 11 del Torneo
La fecha 11 del Torneo Apertura se abrirá con dos partidos

La fecha 11 del Torneo Apertura se abrirá en la jornada del sábado y contará con dos enfrentamientos claves en la cima de ambas zonas. Vélez Sarsfield visitará a Platense a partir de las 19:00 con el objetivo de mantenerse como el único puntero del grupo A. Por su parte, el Rosario Central de Ángel Di María recibirá a Banfield desde las 21:00 en busca de acercarse a lo más alto del B.

Platense vs. Vélez Sársfield

Platense y Vélez abrirán la
Platense y Vélez abrirán la fecha 11 del Torneo Apertura
                                                 

La fecha 11 se abrirá en Vicente López con el enfrentamiento entre Platense y Vélez Sarsfield, el cual contará con ambas parcialidades en las tribunas. Ariel Penel será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El Fortín de Guillermo Barros Schelotto llega al encuentro con el objetivo de mantenerse como el único líder de la zona A: suma 19 unidades. No obstante, el equipo de Liniers viene de igualar 1-1 contra Tigre en su última presentación.

Del otro lado, el Calamar buscará mantenerse dentro de los puestos de clasificación a los playoffs: tiene 14 puntos y marcha quinto. Sin embargo, el Marrón arrastra una racha de tres empates al hilo contra Defensa y Justicia, Deportivo Riestra y Newell’s.

Posibles formaciones

Platense: DT: Walter Zunino.

Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Álex Verón o Matías Arias y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Salomé Di Iorio

Estadio: Ciudad Vicente López

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

Rosario Central vs. Banfield

Rosario Central recibirá a Banfield
Rosario Central recibirá a Banfield en el Gigante de Arroyito

La jornada del sábado bajará el telón en el Gigante de Arroyito a las 21:00 horas con el duelo entre Rosario Central y Banfield. Nicolás Lamolina será el árbitro principal y TNT Sports transmitirá el encuentro.

Luego de imponerse en el clásico contra Newell’s, el Canalla de Ángel Di María igualó sin goles contra Argentinos Juniors en La Paternal. Esto lo privó de igualar a Independiente Rivadavia en la cima de la zona B: se ubica tercero con 15 unidades, por detrás de Tigre (16) y la Lepra mendocina (17).

El presente de Banfield es diferente. El Taladro está afuera de los puestos de playoffs con 10 puntos y sigue cerca de la zona roja en la tabla de los promedios. Además, viene de recibir una dura caída en su casa por 2-1 contra Gimnasia La Plata.

Posibles formaciones

Rosario Central: DT: Jorge Almirón.

Banfield: DT: Pedro Troglio.

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Germán Delfino

Estadio: Gigante de Arroyito

Hora: 21.00

TV: TNT Sports

FORMACIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

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