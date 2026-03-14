Platense-Vélez y Rosario Central-Banfield, los dos partidos que iniciarán la fecha 11 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La fecha 11 del Torneo Apertura se abrirá en la jornada del sábado y contará con dos enfrentamientos claves en la cima de ambas zonas. Vélez Sarsfield visitará a Platense a partir de las 19:00 con el objetivo de mantenerse como el único puntero del grupo A. Por su parte, el Rosario Central de Ángel Di María recibirá a Banfield desde las 21:00 en busca de acercarse a lo más alto del B.
Platense vs. Vélez Sársfield
La fecha 11 se abrirá en Vicente López con el enfrentamiento entre Platense y Vélez Sarsfield, el cual contará con ambas parcialidades en las tribunas. Ariel Penel será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.
El Fortín de Guillermo Barros Schelotto llega al encuentro con el objetivo de mantenerse como el único líder de la zona A: suma 19 unidades. No obstante, el equipo de Liniers viene de igualar 1-1 contra Tigre en su última presentación.
Del otro lado, el Calamar buscará mantenerse dentro de los puestos de clasificación a los playoffs: tiene 14 puntos y marcha quinto. Sin embargo, el Marrón arrastra una racha de tres empates al hilo contra Defensa y Justicia, Deportivo Riestra y Newell’s.
Posibles formaciones
Platense: DT: Walter Zunino.
Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Álex Verón o Matías Arias y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Árbitro: Ariel Penel
VAR: Salomé Di Iorio
Estadio: Ciudad Vicente López
Hora: 19.00
TV: ESPN Premium
Rosario Central vs. Banfield
La jornada del sábado bajará el telón en el Gigante de Arroyito a las 21:00 horas con el duelo entre Rosario Central y Banfield. Nicolás Lamolina será el árbitro principal y TNT Sports transmitirá el encuentro.
Luego de imponerse en el clásico contra Newell’s, el Canalla de Ángel Di María igualó sin goles contra Argentinos Juniors en La Paternal. Esto lo privó de igualar a Independiente Rivadavia en la cima de la zona B: se ubica tercero con 15 unidades, por detrás de Tigre (16) y la Lepra mendocina (17).
El presente de Banfield es diferente. El Taladro está afuera de los puestos de playoffs con 10 puntos y sigue cerca de la zona roja en la tabla de los promedios. Además, viene de recibir una dura caída en su casa por 2-1 contra Gimnasia La Plata.
Posibles formaciones
Rosario Central: DT: Jorge Almirón.
Banfield: DT: Pedro Troglio.
Árbitro: Nicolás Lamolina
VAR: Germán Delfino
Estadio: Gigante de Arroyito
Hora: 21.00
TV: TNT Sports