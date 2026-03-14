El fastidio del hijo de Cristiano Ronaldo al ser sustituido que le valió una amarilla y sanción

El hijo de Cristiano Ronaldo fue sancionado en el equipo Sub 15 de Al Nassr en la liga de Arabia Saudita tras mostrar su inconformidad luego de ser sustituido en los minutos finales del clásico ante Al Hilal. De acuerdo con lo ocurrido en el encuentro, el jugador recibió una tarjeta amarilla después de gesticular y demorarse en abandonar el terreno, lo que le impedirá disputar el próximo partido de la competición.

La sanción automática se activó cuando el árbitro determinó que, por reglamento, Cristiano Jr. debía salir por la zona más cercana; el futbolista, al no acatar la instrucción, forcejear con un rival y continuar demostrando su molestia, fue amonestado. El incidente se produjo tras una jugada polémica en la que el joven delantero fue empujado y el árbitro decidió no señalar falta, lo que provocó su visible frustración y posteriores gestos de desacuerdo tanto por la decisión arbitral como por la sustitución ordenada por su entrenador.

La reacción del hijo de Ronaldo generó distintas opiniones entre los aficionados, que hablaron sobre la necesidad de mantener la disciplina y controlar las emociones en una competición formativa. La situación se suma al seguimiento mediático que mantiene sobre el jugador la afición debido a su ascendencia y proyección en el fútbol juvenil árabe.

Cristiano Jr. milita en el equipo Sub 15 de Al Nassr (REUTERS/Yazeed Aldhawaihi)

Cristiano Ronaldo Jr., conocido como Cristianinho, nació el 17 de junio de 2010 en San Diego, California, Estados Unidos. La identidad de su madre no fue revelada públicamente, Cristiano Ronaldo tiene la custodia exclusiva desde su nacimiento y explicó que, llegado el momento, le contaría a su hijo la historia completa.

Desde pequeño, Cristiano Jr. estuvo expuesto al mundo del fútbol y mostró interés y talento en este deporte. Comenzó a destacar durante su infancia por sus habilidades futbolísticas, viralizándose videos donde imitaba los movimientos característicos de su padre, como la postura en los tiros libres y celebraciones.

Su formación deportiva inició en la academia de la Juventus, donde jugó mientras su padre formaba parte del club italiano. Luego, tras el regreso de Cristiano al Manchester United en 2021, Cristianinho se incorporó a la academia juvenil del club inglés, integrando el equipo Sub 12. Compartió equipo con los hijos de otros futbolistas destacados. En 2022, tras la salida de su padre del United y su fichaje por el club saudita Al Nassr, Ronaldo Jr. continuó su formación en Arabia, uniéndose a la Mahd Academy. Actualmente juega como delantero y fue convocado para las selecciones juveniles de Portugal, donde incluso convirtió varios goles.

En el ámbito familiar, Cristianinho convive con sus hermanos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada, y Alana Martina, hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. En 2022 nació su hermana Bella Esmeralda. Según declaraciones de su abuela, Maria Dolores dos Santos Aveiro, Cristiano Ronaldo Jr. posee más habilidades futbolísticas que su padre a la misma edad. A sus 15 años, continúa su desarrollo en el fútbol, con la expectativa mediática de seguir los pasos de Cristiano Ronaldo.