Tyson reveló las dos reglas que tendrá su controvertida pelea contra Floyd Mayweather

Tyson y Mayweather, listos para subirse al ring

El anuncio del combate entre Mike Tyson y Floyd Mayweather ha generado una gran expectativa, ya que ambos se enfrentarán en una pelea de exhibición bajo reglas especiales prevista para el 25 de abril de 2026 en la República Democrática del Congo.

Tyson subrayó la naturaleza singular del evento. “Peso acordado, pelea libre”, remarcó las dos reglas en una entrevista. Además, comentó: “Creo que será a ocho rounds, con peso libre”.

Todo indica que el enfrentamiento se llevará a cabo el 25 de abril de 2026 en la República Democrática del Congo, aunque los organizadores no han dado detalles adicionales. Tanto Tyson (59 años) como Mayweather (49 años), ambos ex campeones mundiales y miembros del Salón de la Fama del boxeo, volverán al cuadrilátero bajo unas condiciones excepcionales y sin precedentes entre figuras de su talla.

El significado histórico de la sede y la fecha

El escenario propuesto tiene un peso especial para el boxeo internacional. La República Democrática del Congo fue testigo, en 1974, del histórico enfrentamiento entre Muhammad Ali y George Foreman, conocido como el ‘Rumble in the Jungle’ en Kinshasa.

Tyson expresó su entusiasmo por participar en un combate con esa carga simbólica. El país africano aporta una dimensión histórica distinta, coincidiendo con el cincuentenario del legendario Ali-Foreman.

Sin embargo, ni la fecha ni el lugar han sido avalados oficialmente por promotores o equipos, a pesar de que Tyson afirma haber firmado su parte del contrato.

El 25 de abril de 2026 es la fecha señalada, y, de confirmarse, el combate buscaría unir generaciones en uno de los escenarios más emblemáticos del boxeo mundial.

Expectativas, motivaciones y repercusiones de la pelea

El regreso de Tyson sigue causando sorpresa. Tras su retiro en 2005, el excampeón volvió a competir a fines de 2024 ante Jake Paul, un combate que perdió por puntos y reactivó el debate sobre su legado. Su forma física no fue la mejor ante un rival menor y la controversia envolvió la velada. Además, Iron Mike participó en una exhibición en 2020 frente a Roy Jones Jr. y promueve iniciativas para el desarrollo del boxeo amateur.

Por su parte, Mayweather ostenta un récord invicto de 50 victorias en su carrera profesional, y desde 2017 ha centrado su actividad en peleas de exhibición de alto perfil, algunas frente a celebridades como Logan Paul y Conor McGregor.

Además, Pretty Boy Floyd anunció que, luego del choque ante Tyson, volverá al boxeo profesional. “Todavía tengo lo necesario para establecer más récords en el deporte del boxeo. Desde mi próximo evento con Tyson hasta mi siguiente pelea profesional, nadie tendrá un impacto mayor en la taquilla ni una audiencia global más grande”, expresó.

El 19 de septiembre de 2026 en el Sphere de Las Vegas, tendrá la esperada revancha ante Manny Pacquiao (47 años), según confirmó Netflix, la plataforma que transmitirá la velada.

Más allá del aspecto deportivo, las estimaciones reportadas por AS hablan de bolsas que superarían los 20 millones de dólares para cada púgil, lo que refuerza la dimensión comercial y mediática del evento.

Persisten, sin embargo, interrogantes sobre la organización, la seguridad y el propósito último de este tipo de confrontaciones. El debate público se alimenta con dudas acerca de la salud de los boxeadores y las motivaciones fuera del espectáculo.